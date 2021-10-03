Казахстан готовит обращение к КНР по ситуации с экспортом грузов

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Казахстан готовит обращение к КНР по ситуации с застрявшими на границе грузами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 по 30 августа 2021 года китайская сторона в связи с фактами вспышки коронавируса на станции Алашанькоу запретила ввоз грузовых вагонов и начала принимать только контейнерные поезда. При этом введена двойная противоэпидемиологическая обработка. В этой связи снижение приема до 8-9 поездов в сутки (при норме в 10-12 поездов) повлияло на вагонопоток на казахстанской стороне и способствовало росту числа "брошенных" поездов. В период с 17 по 27 августа средний прием составил 10 поездов (389 вагонов) в сутки, из которых 8-9 контейнерные поезда, 1-2 рудные грузы навалом, другие грузы не принимаются. 28 августа прием снижен до 3 поездов в сутки", - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в ответ на запрос депутатов мажилиса.
По данным ведомства, за 2020 год объем железнодорожных грузоперевозок между РК и КНР вырос на 23%, до 21,6 млн тонн. За 8 месяцев текущего года этот показатель вырос на 2%, до 14,4 млн тонн, при этом из РК в КНР перевозки снизились на 10% (8,4 млн тонн, а из КНР в РК выросли на 27% (5,9 млн тонн).
Как отметили в МИДе, на снижение объемов железнодорожных грузоперевозок по направлению КНР - РК влияют следующие причины:
- приоритетность для Китая европейского направления поставок (продажа продукции с высокой добавленной стоимостью, большой объем заказов, риски потери стратегических рынков сбыта и другое) в ущерб регионам Центральной Азии и Кавказа, а также России;
- обязательства РК в рамках семистороннего (Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Монголия, Польша и Россия) Соглашения об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа от 2017 года. В соответствии с договоренностями, железнодорожные контейнеры по маршруту Китай - Европа - Китай проходят в приоритетном порядке;
- введение китайской стороной ограничений на погрузку и отправку контейнерных поездов в направлении РК с 10 июля по 9 сентября 2021 года;
- нехватка фитинговых железнодорожных платформ в Казахстане, которые предназначены для перевозки контейнеров с грузами из КНР.
В результате на сегодняшний день на станции Алтынколь скопилось более 4 тыс. контейнеров с грузами из Китая, которые ожидают дальнейшего отправления в Казахстан и другие страны. Скопление контейнеров связано с нехваткой фитинговых железнодорожных платформ на казахстанской части.
На станции Достык находится 206 контейнеров, которые уже выпущены таможенным органом РК, однако не приняты к перевозке.
По информации АО НК "КТЖ", нехватка фитинговых платформ связана с: медленным возвратом платформ КТЖ из Европы ввиду наводнений в Германии и их последствий; увеличением грузопотока из КНР железнодорожным транспортом.
В МИД также проинформировали, что в течение 2020-2021 годов на переговорах с китайской стороной на всех уровнях Казахстан поднимал вопрос восстановления пропускной способности пунктов пропуска. В том числе 2 июня 2021 года состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином.
В настоящее время посольством РК в КНР совместно с диппредставительствами соседних с КНР стран прорабатывается возможность коллективного обращения к руководству МИД КНР и других ведомств Китая с целью скорейшего возобновления грузоперевозок. МИД РК на постоянной основе оказывает содействие казахстанским компаниям по доставке в Казахстан застрявшего в Китае груза. По состоянию на 25 сентября решен вопрос отправки в РК 230 контейнеров", - говорится в ответе на запрос.
Также в МИДе отметили, что в результате проведенной работы возобновлена работа казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Бахты - Покиту" и "Майкапчагай - Зимунай". На сегодня со значительными ограничениями функционируют пункты пропуска "Нур жолы - Хоргос", "Бахты - Покиту", "Алаколь - Алашанькоу".
По информации китайской стороны, для возобновления функционирования пункта "Калжат - Дулаты" требуется строительство на территории КНР дополнительной инфраструктуры, которое уже ведется.
Для заезда на территорию КНР через пункт пропуска "Нур жолы - Хоргос" в электронной очереди ожидают около 4 тыс. порожних автотранспортных средств. До пандемии через этот пункт ежедневно проезжало от 200-300 грузовых автомашин.
В МИДе также сообщили, что на снижение объемов железнодорожных грузоперевозок по направлению РК - КНР влияют: ужесточение правительством СУАР санитарно-эпидемиологических мер путем обязательной обработки и дезинфекции контейнеров и вагонов; усиление проверки санитарными службами Китая грузов (берутся пробы с продукции и грузов в каждом вагоне); сокращение количества рабочих на китайской части пунктов пропуска; в зимний период увеличивается время противоэпидемиологической обработки грузовых автомобилей/вагонов; нехватка контейнеров в Казахстане для перевозки грузов в КНР; запрет на ввоз мелкотарной продукции, включая упакованную в мешки пшеницу и другие зерновые культуры.
МИД РК в рамках своей компетенции будет продолжать переговорный процесс с китайской стороной по увеличению объемов грузоперевозок через пункты пропуска на границе РК и КНР, в том числе данные вопросы будут включены в повестку дня 10-го заседания Комитета по сотрудничеству РК-КНР (ноябрь текущего года в формате видеоконференцсвязи).
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства
В Казахстане с начала года цены на социально значимые продтовары выросли на 9,6%
02.10.2021, 15:57 111889
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 9,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,6%. За прошедшую неделю наблюдается снижение цен на 0,1 процентного пункта. Павлодарская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области снизили вклад продовольственной группы товаров в общую инфляцию. Вместе с тем зафиксирован наибольший рост в Западно-Казахстанской (0,3 процентного пункта) и Северо-Казахстанской (0,2 процентного пункта) областях", - было отмечено в ходе совещания.
В целях обеспечения перетока товаров от производителей к торговым сетям и стабфондам правительство внедрило B2B платформу, обеспечивающую онлайн-реализацию и закуп социально значимых продовольственных товаров. Данная платформа позволяет проводить онлайн-торги между производителями товаров и социально-предпринимательскими корпорациями по рыночным правилам. Заложен принцип биржевой торговли, участники могут договариваться о цене, качестве, сроках отгрузки и поставки, условиях оплаты, отметили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, назначило 8 расследований, заключило 88 актов антимонопольного комплаенса. Привлечено к ответственности 35 субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку на СЗПТ в городе Нур-Султане, Костанайской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
По итогам совещания Мамин указал акимам Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей на необходимость срочного принятия мер реагирования на факты превышения торговой надбавки на СЗПТ. Он также поручил акимам регионов обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, активизировать работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия.
Павлодарский нефтехимический завод перенес плановый ремонт
01.10.2021, 20:11 243784
ПАВЛОДАР. 1 ОКТЯБРЯ - В связи с ситуацией нехватки дизтоплива на казахстанском рынке ГСМ Павлодарский нефтехимический завод внес коррективы в план остановочного ремонта, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Производство первичной переработки нефти ТОО "ПНХЗ" выйдет на остановочный ремонт на 10 дней позже первоначального графика останова для дополнительного производства дизельного топлива. Остальные установки предприятия будут выводиться из режима производства в соответствии с имеющимся планом, сообщает отдел по связям с общественностью ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".
Остановочный ремонт предприятия - плановая и необходимая мера для поддержания работоспособности технологического оборудования завода на 2021-2022 годы. Только в период останови возможно проведение газоопасных сварочных работ и замены технологического оборудования, действующего в агрессивных средах, при высоких температурах и давлении", - сообщили на предприятии.
При этом отгрузка имеющегося запаса дизельного топлива и ГСМ производится, несмотря на остановочный процесс.
Ранее сообщалось, что 1 октября 2021 года Павлодарский нефтехимический завод остановится
на плановый ремонт. Как сообщали на предприятии, запланированы ремонтные работы на всех технологических установках завода. Выход ПНХЗ на стабильный режим работы планировался до конца октября.
Напомним, Air Astana сообщила
о критическом уровне запасов топлива на балансе авиакомпании.
В Казахстане истек срок вывоза временно ввезенных в страну автомобилей
01.10.2021, 18:00 239356
Фото: КГД
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - В Казахстане 1 октября истек срок вывоза временно ввезенных в страну автомобилей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета государственных доходов РК, 500 иностранных автомашин до сих пор не вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС.
С начала введения чрезвычайного положения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции по настоящее время ввезено 4708 иностранных транспортных средств, из них 500 транспортных средств до сих пор находятся на территории Республики Казахстан. Решение Совета Евразийской экономической комиссии было принято в рамках мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также в связи с невозможностью физическими лицами свободно перемещаться через государственные границы государств. Решением предусмотрено продление сроков временного ввоза для физических лиц, осуществивших временный ввоз иностранных транспортных средств (за исключением транспортных средств стран Евразийского экономического союза), до 30 сентября 2021 года", - напомнили в пресс-службе КГД.
Отмечается, что граждане Казахстана могут перемещаться по территории Евразийского экономического союза по доверенности на транспортных средствах Республики Беларусь и Российской Федерации без учета сроков временного ввоза. Транспортными средствами, ввезенными из Армении и Кыргызстана, казахстанцы не имеют права управлять по доверенности.
Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза транспортного средства, а также иностранные граждане могут вывести данные средства с помощью перевозчиков, в случае невозможности самому осуществить вывоз.
Проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении данных транспортных средств будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза. Вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории Евразийского экономического союза, поскольку требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран Евразийского экономического союза (РБ, РФ, КР, РК и РА)", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что при выявлении нарушения, данные транспортные средства будут размещаться на штрафстоянку для проведения необходимых мер в отношении физического лица. В рамках действующего законодательства Евразийского экономического союза после истечения сроков временного ввоза у физического лица возникают обязанности в уплате таможенных платежей. Платежи будут рассчитываться сотрудниками территориальных органов государственных доходов.