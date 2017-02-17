Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан готовится в этом году начать поставки отечественного газа на экспорт в Китай, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на коллегии ведомства по итогам 2016 года.

По словам министра, за годы независимости построено 18 тыс. магистральных, 30 тыс. распределительных газопроводов, вводятся в эксплуатацию дополнительные мощности газопровода Казахстан - Китай, по которому уже транспортировано 173 млрд кубов транзитного газа, в том числе в 2016 году 35 млрд кубов, передает Kazakhstan Today.

"Построена и экспортируется линейная часть газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, уже транспортировано порядка 5 млрд кубов газа, в том числе в 2016 году - 2 млрд. В этом году будет доведена проектная мощность газопровода до 10 млрд кубометров. Это позволит начать поставки отечественного газа на экспорт в Китай, в случае если будут подписаны соответствующие договора. Кроме того, рассматривается возможности транзита российского газа в Китай по действующей газотранспортной системе Казахстана", - проинформировал министр.

Он сообщил, что в 2016 году объем добычи газа составил 46,4 млрд кубометров. "Основные объемы добычи газа были обеспечены месторождениями Западно-Казахстанской и Атырауской областей. В 2017 году ожидается добыть до 48,1 млрд кубометров газа, в том числе на Кашагане - до 3,1 млрд кубометров, на Карачаганаке - до 18 млрд кубометров и на Тенгизе - до 14,5 млрд кубометров.

"В целом газовая отрасль имеет хорошую динамику развития. В 2016 году мы имеем сверхплановое производство, как товарного, так и сжиженного газа, в 2017 году производство товарного газа будет увеличено до 29 млрд кубометров и сжиженного газа на 2,7 млн тонн", - сказал министр.

Он отметил, что за последние три года потребление сжиженного газа выросло на 65%, а продажи газа для нужд автолюбителей выросли со 100 тысяч тонн в год до 350-400 тысяч тонн в год. "Это является одной из действующих мер по замене существующей импортозависимости от импортного ГСМ. Газ значительно дешевле, чем бензин, и решаются многие проблемы экологического характера", - сказал министр.

"Сегодня свыше 8 млн жителей получили доступ к газу. В процентном выражении это 46,3% население нашей страны. В 2016 году было газифицировано 50 населенных пунктов шести областей: Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской. Планы 2017 года - газифицировать восемь населенных пунктов в соответствующих областях - это порядка 72 тыс. человек. И в этом году впервые будет газифицировано город Талдыкорган, куда подведен соответствующий магистральный газопровод", - отметил министр.

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