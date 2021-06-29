Казахстан и Беларусь договорились о поставках нефти

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Сегодня в Нур-Султане по итогам переговоров премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина и его белорусского коллеги Романа Головченко подписано соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О подписании договора между двумя странами сообщила пресс-секретарь правительства Республики Беларусь Александра Исаева.

В ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти", - написала она в Facebook.

Она также рассказала, что ОАО "МТЗ" поставит 590 тракторов в Казахстан на 10 миллионов долларов. Это предусмотрено подписанным сегодня соответствующим контрактом между ОАО "МТЗ" и ТОО "Торговый Дом Белорусский трактор".

Еще один контракт заключен между ОАО "МАЗ" и ТОО "Hyundai Trans Auto" на поставку машинокомплектов прицепов МАЗ на сумму 1,5 млн долларов США", -сообщила Исаева.

Также ОАО "БелАЗ" и ТОО "АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К" подписали контракт на поставку техники БелАЗ на сумму 1,2 млн долларов США.

Кроме того, подписан контракт на поставку продукции Бобруйскагромаш на сумму 1 млн долларов США между ОАО "Бобруйскагромаш" и субъектами товаропроводящей сети предприятия в Республике Казахстан. ОАО "Гомсельмаш" и АО "Агромашхолдинг" подписали соглашение о развитии сотрудничества на 2021-2022 годы", - заключила пресс-секретарь.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства