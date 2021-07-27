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Казахстан и Eni будут развивать альтернативные источники энергии

26.07.2021 5752
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и главный исполнительный директор энергетической компании Eni Клаудио Дескальци обсудили вопросы увеличения и поддержания уровня добычи нефти и конденсата на месторождениях Кашаган и Карачаганак, а также развития проектов возобновляемых источников энергии на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Аскар Мамин подчеркнул, что Eni является важным инвестиционным партнером Казахстана, отметив вклад компании в разработку месторождений Карачаганак и Кашаган, а также в проведении разведочных работ на месторождениях Исатай и Абай. 
 

Компания Eni вносит весомый вклад в проекты энергетического перехода и декарбонизации в РК. В рамках этого направления ведется реализация ряда совместных проектов. Так, в Актюбинской области реализуется проект по строительству ветровой электростанции мощностью 100 мегаватт и в Туркестанской области завершается строительство солнечной электростанции на 50 мегаватт", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
Согласно информации, компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года и инвестировала в экономику Казахстана более $15 млрд. 
 
В присутствии главы правительства подписан ряд документов. 
 
Так, между АО "НК "КазМунайГаз" и компанией Eni подписаны меморандумы о сотрудничестве в разработке проектов энергетического перехода для производства и реализации электроэнергии и о развитии сельскохозяйственных и водородных проектов в РК. 
 
Между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, АО "Казгеология" и компанией Eni подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам совместной реализации проектов недропользования на территории РК. 
 

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