Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости "зеленого" водорода.

Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал", - сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что Европейский союз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли страны. Также наблюдается существенный потенциал по наращиванию инвестсотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли.

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения.

По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и "зеленого" водорода", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, данные производственные цепочки являются двигателями "зеленого" и цифрового преобразования во всем мире.

Мы знаем, например, насколько важны аккумуляторы для электромобилей или хранения возобновляемой энергии. Поэтому сейчас самое подходящее время для укрепления нашего сотрудничества", - подчеркнула президент Европейской комиссии, добавив, что меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.