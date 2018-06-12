Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
12 июня 2018
  • 16
  • :
  • 37
Новости регионов
33º Небольшая облачность
днем 33º    ночью 22º
17:00
.
Aнонс

Казахстан и Канада договорились о сотрудничестве в космической промышленности12.06.2018
Экономика  13:37

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Казахстан и Канада договорились о сотрудничестве в космической промышленности, передает Kazakhstan Today.

Канадское космическое агентство и Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК подписали Меморандум о сотрудничестве в космической промышленности. Это событие состоялось на полях III заседания Казахстанско-Канадского делового совета, прошедшего 11 июня 2018 года в Оттаве, сообщили в Департаменте по связям с общественностью АО "НАК "Казатомпром".

Сопредседателями заседания выступили президент и главный исполнительный директор корпорации Cameco Тим Гитцель и председатель правления "Казатомпрома" Галымжан Пирматов.

В ходе делового совета проведены встречи рабочих групп, в рамках которых обсуждены такие вопросы, как атомная энергетика и гидрогеология, сельское хозяйство и агропродовольствие, транспорт и аэрокосмическая промышленность, горнорудная промышленность и нефтегазовая отрасль.

Как отмечается в сообщении, в мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатических миссий и бизнеса двух стран. Деловой совет стал важной диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Представители правительств двух сторон отметили позитивную динамику товарооборота между Казахстаном и Канадой, а также вклад Канады, как страны, входящей в топ-15 стран по объему иностранных инвестиций в Казахстан.

В заключении участники мероприятия выразили готовность продолжить работу по укреплению деловых связей между странами и расширению двустороннего сотрудничества.
Просмотров: 1703
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
12.06.2018   14:22
В Карагандинской области на микрокредитование бизнеса в 2018 году выделят 5,7 млрд тенге
12.06.2018   13:37
Казахстан и Канада договорились о сотрудничестве в космической промышленности
12.06.2018   11:44
По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 334,54 тенге за доллар
12.06.2018   11:37
Рост ВВП РК за пять месяцев составил 3,9%
12.06.2018   09:28
В Казахстане за май цены продажи нового жилья повысились на 0,3%
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today