Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Казахстан и Канада договорились о сотрудничестве в космической промышленности, передает Kazakhstan Today.

Канадское космическое агентство и Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК подписали Меморандум о сотрудничестве в космической промышленности. Это событие состоялось на полях III заседания Казахстанско-Канадского делового совета, прошедшего 11 июня 2018 года в Оттаве, сообщили в Департаменте по связям с общественностью АО "НАК "Казатомпром".

Сопредседателями заседания выступили президент и главный исполнительный директор корпорации Cameco Тим Гитцель и председатель правления "Казатомпрома" Галымжан Пирматов.

В ходе делового совета проведены встречи рабочих групп, в рамках которых обсуждены такие вопросы, как атомная энергетика и гидрогеология, сельское хозяйство и агропродовольствие, транспорт и аэрокосмическая промышленность, горнорудная промышленность и нефтегазовая отрасль.

Как отмечается в сообщении, в мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатических миссий и бизнеса двух стран. Деловой совет стал важной диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Представители правительств двух сторон отметили позитивную динамику товарооборота между Казахстаном и Канадой, а также вклад Канады, как страны, входящей в топ-15 стран по объему иностранных инвестиций в Казахстан.

В заключении участники мероприятия выразили готовность продолжить работу по укреплению деловых связей между странами и расширению двустороннего сотрудничества.

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