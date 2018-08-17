Казахстан и Китай планируют подписать соглашение о запуске прямого поезда Чэнду - Алматы

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Китайский город Чэнду в скором будущем свяжет с Алматы прямое железнодорожное сообщение, передает Kazakhstan Today.

Презентация торгово-экономического и логистического сотрудничества китайского города Чэнду пройдет в Алматы 22 августа. В рамках мероприятия планируется подписание соглашения о запуске прямого поезда сообщением Чэнду - Алматы.

У тех, кто знаком с городом Чэнду, он ассоциируется с пандами, поскольку неподалеку от города, в провинции Сычуань, находится известный на весь мир Исследовательский центр по выращиванию панд. Город Чэнду расположен на пересечении торговых маршрутов, благодаря чему считается важным транзитным пунктом. В провинции Сычуань и городе Чэнду развиты различные виды промышленных производств, в том числе производство продуктов, напитков, лекарств.

Также в регионе имеется большой рыночный потенциал: функционируют крупнейшие товарные рынки, крупнейший логистический центр, центр распределения материалов на юго-западе страны, большое количество китайских и зарубежных финансовых учреждений, консалтинговые и логистические службы.

"Аэропорт Чэнду поддерживает 77 международных авиалиний, которые доставляют пассажиров в разные точки мира. Общепризнанно, что город Чэнду - лучший туристический город Китая, самый комфортный для жизни и работы", - пишет портал dknews.kz

Организаторами презентации, которая состоится в гостинице Ritz-Carlton Алматы в 10.00 22 августа, являются Народное правительство Чэнду и Генеральное консульство КНР в Алматы.

Планируется, что в мероприятии примут участие представители акимата Алматы, торговой палаты, АО "НК "Казакстан темір жолы", различных казахстанских компаний, Генерального консульства КНР в Алматы, заинтересованных компаний города Чэнду и СМИ.

"В качестве спикеров выступят член постоянного комитета Сычуаньского комитета КПК, секретарь горкома КПК города Чэнду Фань Жуйпин, заместитель акима Алматы Асель Жунусова, начальник Канцелярии порта и логистики города Чэнду Ду Цзинью и другие", - сообщили организаторы.

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