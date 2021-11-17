Казахстан и Китай продолжат работу по обмену данными таможенной статистики

Фото: КГД МФ РК

НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Между Казахстаном и Китаем достигнута договоренность в продолжении работ по обмену данными таможенной статистики внешней торговли товарами, а также успешно продвигается проект по предварительному онлайн-обмену информацией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, 12 ноября в режиме видеоконференции было проведено 11-е заседание подкомитета по сотрудничеству между пунктами пропуска и в области таможенного дела казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель КГД МФ РК А. Алтынбаев, китайскую сторону - заместитель министра Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Ван Линцзюнь. Также в мероприятии приняли участие представители министерств иностранных дел, торговли и интеграции, сельского хозяйства РК, Пограничной службы КНБ РК, АО "НК КТЖ" и руководители заинтересованных департаментов ГТУ КНР.

В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами, отметили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области борьбы с эпидемией на основе взаимной выгоды, договорились о взаимном обеспечении безопасности по противодействию пандемии на пунктах пропуска и содействии развитию двусторонней внешней торговли, сообщили в комитете.

По результатам переговоров стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов.

Кроме того, достигнута договоренность в продолжении работ по обмену данными таможенной статистики внешней торговли товарами, в продвижении проекта предварительного онлайн обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска РК - КНР.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что таможенное сотрудничество между странами продолжит строиться на дружеской основе, а принятые решения будут способствовать повышению эффективности всестороннего взаимодействия.