Казахстан и Кыргызстан планируют довести двусторонний товарооборот до $1 млрд

Бишкек. 27 ноября. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков выступили с заявлениями по итогам переговоров делегаций Казахстана и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Говоря об исключительной важности своего государственного визита в Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что с древности наши народы объединяют тесные дружеские узы, общность истории, языка и культуры, сообщила пресс-служба Акорды.

В выступлении был отмечен вклад Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в укрепление двусторонних связей, достигших уровня союзничества и стратегического партнерства.

Нурсултан Абишевич и Сооронбай Шарипович в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап закрепления правового статуса государственной границы. Это ярко продемонстрировало всему мировому сообществу приверженность Казахстана и Кыргызстана духу добрососедства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что в качестве президента страны намерен продолжить развитие всестороннего казахско-кыргызского взаимодействия, подтверждением чего стала подписанная по итогам сегодняшних переговоров Совместная декларация.

Глава государства проинформировал, что большое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическим и инвестиционным связям.

"Двусторонний товарооборот с 2015 года по 2018 год вырос на 30% и составил около 900 млн долларов. В результате сегодня наша страна является одним из ведущих торговых партнеров Кыргызстана, прочно занимая третью позицию после России и Китая. В свою очередь Кыргызстан – это второй торговый партнер Казахстана среди стран Центральной Азии", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент Казахстана акцентировал внимание на задаче довести товарооборот до 1 млрд долларов. В ходе переговоров обсуждалась инициатива создать отдельную площадку, где предприниматели на регулярной основе могли бы налаживать прямые контакты.

Одним из возможных вариантов может стать внедрение практики проведения межрегиональных форумов Казахстана и Кыргызстана. Правительствам поручено проработать данное предложение", - сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил поступательное развитие приграничного сотрудничества, на долю которого приходится порядка 50% взаимной торговли.

Для поддержки и стимулирования экспортно-импортных операций Казахстаном предложено создать логистический центр по оформлению и обработке товаров. Реализация проекта позволит значительно облегчить административные процедуры и перемещение товаров по территории наших стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Другим важным пунктом переговоров стала водно-энергетическая проблематика. Президент Казахстана считает, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием.

Отдельным блоком в ходе переговоров были рассмотрены возможности активизации культурно-гуманитарных контактов. В частности, предложено в ближайшей перспективе организовать взаимные Дни культуры, которые в последний раз проводились более шести лет назад.

Глава Казахстана обратил внимание журналистов на подписанные по итогам переговоров двусторонние документы, особо выделив Комплексную программу сотрудничества, всеобъемлющий характер которой должен придать существенный импульс укреплению партнерства двух государств.

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