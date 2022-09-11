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Казахстан и Кыргызстан упростят торговые процедуры

10.09.2022, 13:13 10791
Фото: пресс-служба главы правительства РК
БИШКЕК. 10 СЕНТЯБРЯ - В ходе рабочей поездки в Кыргызстан заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин встретился с первым заместителем председателя кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вице-премьеры двух стран ознакомились с ходом реализации индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", сообщает пресс-служба главы правительства РК. 
 
Также в рамках поездки министр торговли и интеграции Казахстана принял участие во втором заседании рабочей группы по казахстанско-кыргызскому торгово-экономическому сотрудничеству.
 
Серик Жумангарин отметил, что Кыргызстан является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. 
 

По данным казахстанской статистики, товарооборот между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан за январь-июнь 2022 года составил 495,7 млн долларов, что на 5,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе экспорт - 303,3 млн долларов, импорт - 192,3 млн долларов", - сказал Серик Жумангарин. 

 
Стороны в целях увеличения взаимной торговли договорились осуществлять поставки ранней плодоовощной продукции из Кыргызстана в Казахстан в рамках подписанного в ходе заседания меморандума "О взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики о намерениях организации поставок плодоовощной продукции". 
 
Также в рамках подписанного меморандума "О сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики и коммерции КР" стороны договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами.
 

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Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу

10.09.2022, 18:59 7756
Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - За 7 месяцев 2022 года в Европу было отправлено 183,3 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (85,7 тысячи тонн), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В стоимости экспорт пшеницы в европейском направлений вырос в 3,1 раза - с 25,1 до 77 млн долларов, сообщает телеграм-канал Tradereport.kz.
 
Основными покупателями в Европе являются Италия (82%), Польша (6%), Латвия и Мальта (по 3%). Также имеется небольшой объем экспорта в Грецию, Великобританию, Швейцарию и Финляндию.
 
Рост экспорта сельхозсырья позволил Казахстану занять четвертое место среди поставщиков пшеницы в крупнейшую страну в мире по производству макаронных изделии - Италию. Это произошло на фоне снижения поставок из Канады и Австралии в 2022 году. В прошлом году Италия экспортировала 2,3 млн тонн макаронных изделий по всему миру и заработала на этом 3,6 млрд долларов.
 
Казахстан в 2021 году экспортировал всего 65 тысяч тонн макаронных изделий - это 20-й результат в мире.
 
1 сентября на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки.
 
С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели собрать зерновых и зернобобовых культур с площади в 6,1 млн гектаров - это больше 38% от плана.
 

Глава МНЭ: по итогам 7 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 6,9 трлн тенге

10.09.2022, 14:41 9871
Фото: пресс-служба главы правительства РК
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание инвестиционного штаба, на котором рассмотрены темпы исполнения целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и привлечению прямых иностранных инвестиций, а также ряд других вопросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что по итогам 7 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 6,9 трлн тенге. Существенный рост отмечается по таким отраслям, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность и добыча нефти, транспорт и складирование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, энергетика и обрабатывающая промышленность, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Премьер-министр подчеркнул, что в этом году наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал на уровне 4,5%, при этом 12 регионов установленные целевые индикаторы не выполнили. Самые низкие показатели у Шымкента, Туркестанской и Улытауской областей.
 

Крупные компании готовы инвестировать в производство и создавать новые рабочие места. С ними просто нужно работать, заключать инвестиционные контракты, по новым проектам - дать гарантии стабильности налогового законодательства. Руководству областей и госорганов нужно активизировать эту работу", - отметил Алихан Смаилов.

 
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что за первый квартал 2022 года в страну привлечено 6,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
 
В первую десятку стран-инвесторов за этот период вошли Нидерланды, США, Швейцария, Россия, Китай, Южная Корея, Бельгия, Великобритания, Франция и Турция.
 
Общенациональный пул инвестиционных проектов содержит 797 проектов на 30,2 трлн тенге в таких отраслях, как химическая промышленность, ГМК, энергетика, транспорт и логистика, пищевая промышленность, туризм, информационно-коммуникационные технологии, нефтегазохимия, сельское хозяйство и т.д.
 
Полная реализация проектов пула позволит создать порядка 130 тысяч рабочих мест. В 2022 году запланирован запуск 272 проектов на 2,98 трлн тенге с созданием 24 тысяч рабочих мест.
 
Кроме того, в настоящее время ведется работа по релокации иностранных компаний в Казахстан. Так, с 51 из 310 таргетируемых компаний уже ведутся предметные переговоры по локализации производства в нашей стране. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и др. На стадии предварительных переговоров - компании Canon, Kronospan, Alstom, Haier и др.
 
Премьер-министр отметил, что по итогам I квартала зафиксирована положительная динамика притока прямых иностранных инвестиций на 54%.
 

Вместе с тем у нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов", - сказал Алихан Смаилов.

 
Подводя итоги заседания, премьер-министр отметил, что госорганам и акиматам нужно принять исчерпывающие меры по запуску всех запланированных инвестиционных проектов.
 

Нам сейчас нужно заложить прочную основу на предстоящие годы, чтобы была хорошая динамика по инвестициям. Это очень важно с точки зрения создания рабочих мест и диверсификации нашей экономики. Соответствующая работа должна проводиться в каждом регионе", - заключил Алихан Смаилов.

 

Токаев: заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно

09.09.2022, 19:42 18001
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Акорде состоялась встреча президента РК Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнес-сообщества страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что цель сегодняшнего мероприятия - обсудить роль отечественного предпринимательства в дальнейшем развитии государства, сообщает пресс-служба Акорды.
 

В послании народу Казахстана я особо подчеркнул неизменность базовой цели нашей экономической политики - качественный и инклюзивный рост благосостояния всей страны. Достичь этой цели можно только через построение свободной и эффективной рыночной экономики. Ведущая роль государства в экономике и тем более вмешательство государства в дела бизнеса должны и будут уходить в прошлое. Обязанность государства состоит в содействии законопослушному бизнесу как внутри страны, так и на международных рынках", - сказал глава государства.

 
По его словам, продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков.
 

Конкурентное поле будет выровнено - больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов. В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от вас мы в первую очередь ждем созидательного участия в построении Справедливого Казахстана", - подчеркнул президент.

 
Он сообщил представителям бизнеса о принятии ряда решений с целью достичь этих целей. В частности, будут кардинально перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование.
 

В 2024 году заработает новый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это мое поручение правительству. С 2024 года будет запущено "регулирование с чистого листа". Это избавит бизнес от избыточного административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.
 

Как видите, перед нами огромный фронт работы, справиться с которым можно, только объединив усилия власти, общества и бизнеса. При этом еще раз подтверждаю, что принципы взаимодействия государства с бизнесом, которые я высказал в ходе нашей встречи 21 января, остаются прежними. Напомню, это честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей", - заявил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.
 

Не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма. Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны", - подчеркнул президент.

 
В завершение глава государства отметил важность продолжения конструктивного диалога между властью и бизнесом.
 

Добычу нефти на Карачаганаке приостановят в связи с плановым ремонтом

09.09.2022, 14:24 21601
Добычу нефти на Карачаганаке приостановят в связи с плановым ремонтом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана - Карачаганакском с 12 сентября по 6 октября приостановят добычу нефти в связи с проведением планового ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В период с 12 сентября по 6 октября запланирована остановка добычи нефти на Карачаганаке для проведения планового капитального ремонта на месторождении", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

 
Ранее сообщалось, что 3 августа 2022 года была произведена безопасная остановка установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка.
 
В конце августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2. При этом отгрузки нефти по КТК через ВПУ-3 продолжились без ограничений. 
 

В августе тенге укрепился на 1%

09.09.2022, 11:00 24251
В августе тенге укрепился на 1%
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Национальном банке Республики Казахстан объяснили укрепление национально валюты на фоне снижения цен на нефть и негативных внешних факторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Действительно, за август курс тенге укрепился на 1%, до 472,29 тенге. Продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат способствовали умеренному укреплению обменного курса тенге. Таким образом, внутренние факторы оказывали преимущественное влияние на валютный рынок", -объяснила зампред Нацбанка Алия Молдабекова.

 
По ее словам, субъекты квазигоссектора продали через банки второго уровня 469,5 млн долларов США. На фоне сбалансированности рынка валютные интервенции Нацбанком не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не требовалось.
 
По предварительным данным, объем золотовалютных активов по состоянию на конец месяца составил 32,7 млрд долларов США. 
 

В августе мы наблюдали небольшое снижение ЗВА - на 131 млн долларов США. Это было связано с уменьшением цен на драгоценный металл на 2,6%, до 1712,40 долларов США за тройскую унцию. Котировки золота по-прежнему остаются под давлением на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США", - пояснила специалист.

 
Она отметила, что в значительной степени снижение золотого портфеля было нивелировано ростом валютной части ЗВА за счет притока средств БВУ на валютные счета в Нацбанке.
 
Инвестиционный доход Нацфонда в августе оказался в минусе.
 

Рекордный объем нефтепродуктов будет произведен в Казахстане - Мирзагалиев

08.09.2022, 16:01 37226
Рекордный объем нефтепродуктов будет произведен в Казахстане - Мирзагалиев
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации главы нацкомпании, в этом году в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов - 17 млн тонн.
 

Принято решение о переносе плановых ремонтов на Шымкентском и Атырауском НПЗ, что позволит дополнительно направить на внутренний рынок до 150 тысяч тонн дизельного топлива. Кроме того, нацкомпанией "Казахстан темір жолы" будет осуществлен импорт дизельного топлива до 100 тысяч тонн", - сообщил Мирзагалиев. 

 
Он также отчитался о реализации проектов "КазМунайГаза" в сфере нефтегазохимии. В настоящее время на заводе по производству полипропилена в Атырауской области завершены пусконаладочные работы. Запуск предприятия ожидается в течение месяца. 
 
Также реализуются проекты по производству полиэтилена и бутадиена. 
 
Кроме того, Мирзагалиев проинформировал главу государства о текущей ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Налив нефти в танкеры осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику.
 
По итогам встречи президент дал главе нацкомпании ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов.

Напомним, ранее президент объявил строгие выговоры главе КМГ и вице-министру энергетики за ситуацию с дефицитом дизтоплива. 

В августе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. 
 

Дело о контрабанде в таможенной сфере: в бюджет доначислен 21 миллиард тенге

08.09.2022, 15:43 37921
Дело о контрабанде в таможенной сфере: в бюджет доначислен 21 миллиард тенге
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Генеральная прокуратура РК по результатам начатых в этом году проверок в таможенной сфере выставила компаниям уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на 107 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проверка показала, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) монополизировали рынок ввоза товаров из Китайской Народной Республики. Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и т.д.), распределяя между собой конкретные регионы страны. Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижала стоимость ввозимых товаров", - сообщили в Генпрокуратуре


По представлению Генпрокуратуры Комитетом государственных доходов 10 компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 млрд тенге. Одновременно по выявленным нарушениям начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса "Уклонение отуплаты таможенных платежей и налогов".
 
На сегодня 7 участников ВЭД - ТОО "Tex Alliance", Almobi Group, "Ехpress Кеден Сервис", Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и "TL NIKA кеден" возместили в бюджет 21 млрд тенге.
 

Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний", - заявили в Генпрокуратуре. 


Напомним, в мае ведомство озвучило размер ущерба от нарушений на таможне.

Государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге", - уточнили в ведомстве. 


По данным пресс-службы, только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров. 

Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиардов тенге", - говорится в сообщении ведомства. 


Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем. 

После поручения президента на казахстанско-китайской границе начали проверку.  



 

За 8 месяцев по ТМТМ перевезено 1,3 млн тонн грузов

08.09.2022, 15:10 36141
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - За 8 месяцев по Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено 1,3 млн тонн грузов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наблюдается положительная динамика роста объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В частности, за 8 месяцев по ТМТМ перевезено1,3 млн тонн грузов, что в 2,5 раз больше аналогичного периода 2021 года", - сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

 
Отмечается, что на сегодняшний день транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему порядка 6 млн тонн. 
 

С резким ростом объемов перевозок грузов выросла и нагрузка на транспортную инфраструктуру, что сказалось на сервисе и выявило узкие места на маршруте ТМТМ", - проинформировал представитель АО "KTZ Express" Айбек Капар. 

 
В министерстве подчеркнули, что развитие транспортной инфраструктуры и транзитной связанности грузопотоков непосредственно влияет на повышение конкурентоспособности Транскаспийского маршрута, возросла роль морских портов Актау и Курык. 
 

За 8 месяцев текущего года в направлении Азербайджана через морские порты РК перевалено 1,9 млн тонн грузов, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года", - добавили в ведомстве. 


Ранее сообщалось, что казахстанские экспортеры планируют перевезти по маршруту ТМТМ 2 млн тонн грузов. 

 

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