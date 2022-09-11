Казахстан и Кыргызстан упростят торговые процедуры

БИШКЕК. 10 СЕНТЯБРЯ - В ходе рабочей поездки в Кыргызстан заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин встретился с первым заместителем председателя кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вице-премьеры двух стран ознакомились с ходом реализации индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Также в рамках поездки министр торговли и интеграции Казахстана принял участие во втором заседании рабочей группы по казахстанско-кыргызскому торгово-экономическому сотрудничеству.
Серик Жумангарин отметил, что Кыргызстан является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-Азиатском регионе.
По данным казахстанской статистики, товарооборот между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан за январь-июнь 2022 года составил 495,7 млн долларов, что на 5,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе экспорт - 303,3 млн долларов, импорт - 192,3 млн долларов", - сказал Серик Жумангарин.
Стороны в целях увеличения взаимной торговли договорились осуществлять поставки ранней плодоовощной продукции из Кыргызстана в Казахстан в рамках подписанного в ходе заседания меморандума "О взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики о намерениях организации поставок плодоовощной продукции".
Также в рамках подписанного меморандума "О сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики и коммерции КР" стороны договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами.