Абу-Даби. 12 октября. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки премьер-министра РК Аскара Мамина в Абу-Даби Казахстан и ОАЭ согласовали инвестпроекты на $6,1 млрд, передает Kazakhstan Today.

Мамин провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

По итогам переговоров между правительствами РК и ОАЭ подписан документ по инвестиционному сотрудничеству, который предполагает реализацию 21 проекта на $6,1 млрд. Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики", - отметили в пресс-службе.

Также в Кабмине сообщили, что особое внимание РК и ОАЭ уделяют реализации потенциала сотрудничества в секторе АПК - 10 из 21 запланированных проектов предусматривают запуск производств продовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит Казахстану стать важным звеном реализуемой ОАЭ Стратегии продовольственной безопасности до 2051 года и будет способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота между двумя странами.

В рабочей поездке приняли участие министры национальной экономики Руслан Даленов, юстиции - Марат Бекетаев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов и другие.

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