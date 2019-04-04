Казахстан и Россия приняли Программу совместных действий в области производственной кооперации

Москва. 3 апреля. Kazakhstan Today - 3 апреля 2019 года в Москве в рамках визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялось подписание Программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации, передает Kazakhstan Today.

Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Программа совместных действий предусматривает развитие промышленной кооперации и реализацию двусторонних проектов между казахстанскими и российскими предприятиями, в том числе на базе существующих и новых производств на территории Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По информации ведомства, реализация программы позволит построить в Казахстане заводы сельскохозяйственной, грузовой и легковой автотехники, наладить производство автокомпонентов и комплектующих с участием таких российских компаний, как КамАЗ, АВТОВАЗ, ГАЗ, ПАЗ и др., включая завод по производству удобрений, на общую сумму порядка $1,2 млрд.

Промышленность является связующим звеном экономик двух стран, а совместно реализуемые проекты вносят значительный вклад в развитие промышленности Казахстана", - отметили в ведомстве.

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