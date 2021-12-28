Казахстан и Россия создадут совместный рынок продтоваров

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Соглашение будет способствовать формированию Евразийской товаропроводящей системы. Документом предусмотрено стимулирование межгосударственного коммерческого взаимодействия торгово-распределительных сетей двух стран, а также поддержка строительства сетей ОРЦ на основе унификации цифровых, проектных, строительных, логистических и технологических решений, а также и процедур их создания и эксплуатации", - сообщается на сайте Министерства торговли и интеграции РК.
Основными целями сотрудничества является установление долгосрочных связей по следующим вопросам:
- обмен информацией о реализуемых проектах;
- обмен информацией о проведенных исследованиях рынков, механизмов государственной поддержки проектов;
- совместное ведение работы по разработке межгосударственных стандартов для унификации проектных, строительных, логистических и технологических решений и процедур создания и эксплуатации оптово-распределительных центров ОРЦ, обеспечивающие единые требования, что позволит упростить процессы покупки, поставки, оплаты экспортно-импортных товаров,
- создание комплексного инновационного цифрового продукта, увязывающего агротехнические, производственные, логистические, управленческие, финансовые процессы движения продукции в товаропроводящих сетях.
В подписании документа приняли участие: со стороны Казахстана - ТОО "Национальная торгово-распределительная сеть", со стороны России - ООО "Строй-Инвест", ПАО "Ростелеком" и Национальная ассоциация оптово-распределительных центров.