Казахстан и Россия усилят сотрудничество в сфере геологии

Москва. 4 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Москве в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова подписан Меморандум о сотрудничестве в области геологии, передает Kazakhstan Today.

Согласно соглашению, стороны намерены расширять взаимные экономические отношения в сфере минеральных ресурсов, в области региональной геологии и составлении геологических карт. Кроме того, будет налажено взаимодействие между государственными и частными организациями и компаниями двух стран в области геологии, сообщили в пресс-службе МЭГПР РК.

Также РК и РФ договорились о содействии геологическим и геофизическим исследованиям для поисков и оценки месторождений различных видов полезных ископаемых, в том числе подземных вод, развитии сотрудничества в области геологической съемки различных масштабов, геохимических и геофизических методов исследований в целях обнаружения месторождений минерального сырья.

По словам Магзума Мирзагалиева, подписание меморандума откроет широкие возможности для развития сферы геологии Казахстана и России и способствует установлению долгосрочных отношений между геологическими компаниями.

Подписанный меморандум позволит раскрыть потенциал взаимодействия между нашими странами в сфере развития геологии. Уверен, консолидация мер в данном направлении только усилит эффективность исследований и откроет новые возможности в области геологии наших стран", - отметил глава Минэкологии Казахстана.

По словам Александра Козлова, геология является приоритетной сферой в сотрудничестве двух министерств. В частности, в нефтегазовой отрасли совместно реализуются проекты по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия.

Останавливаться на этих позициях никто не собирается, поэтому меморандум - это следующий шаг во взаимоотношениях наших государств", - сказал он.

Напомним, Мирзагалиев и Козлов также подписали совместные программы по восстановлению экосистемы бассейнов Урала и Иртыша.

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