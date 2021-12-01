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Казахстан и Швейцария подписали шесть коммерческих соглашений на общую сумму более $300 млн

30.11.2021, 13:51 34858
Казахстан и Швейцария подписали шесть коммерческих соглашений на общую сумму более $300 млн
Фото: akorda.kz
ЖЕНЕВА. 30 НОЯБРЯ - Вчера в Женеве в рамках визита президента РК в Швейцарию состоялось заседание инвестиционного круглого стола. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам круглого стола было подписано шесть коммерческих соглашений на сумму $301 млн долларов и десять некоммерческих документов:
 
1. Меморандум о взаимопонимании по строительству 10 сервисных центров Eurasia Group между АО "НК "Kazakh Invest" и Eurasia Group Ag на сумму $50 млн;
 
2. Соглашение по созданию аграрного фонда между ТОО "Самрук-Казына Инвест" и Inoks Capital на сумму $50 млн;
 
3. Рамочное соглашение по локализации инновационных лекарственных препаратов по лечению социально значимых заболеваний между министерством здравоохранения Республики Казахстан и Roche Holding на сумму $50 млн;
 
4. Соглашение по проекту создания животноводческого комплекса в Алматинской области на сумму $50 млн;
 
5. Лицензионное соглашение о передаче технологий по проекту "Строительство завода по производству рециклированного полиэтилентерефталата (R-PET)" между ТОО "СП Taraz Pet" и швейцарской компанией Polymetrix AG на сумму $1 млн;
 
6. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "Казакстан темір жолы" и Stadler CIS AG на сумму $100 млн.
 

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Флаг Казахстана поднят на EXPO 2020 Dubai

01.12.2021, 17:37 1
Флаг Казахстана поднят на EXPO 2020 Dubai
ДУБАЙ. 1 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин, который находится с официальным визитом в ОАЭ, принял участие в мероприятиях в рамках Национального дня Казахстана во всемирной выставке EXPO 2020 Dubai, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На центральной площади ЭКСПО Аль-Васл Плаза в присутствии Мамина и министра по вопросам толерантности и сосуществования, генерального комиссара EXPO 2020 Dubai шейха Нахайана бин Мубарака Аль Нахайана проведена церемония поднятия национального флага Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
Глава правительства РК также принял участие в Казахстанском торгово-инвестиционном форуме, собравшем около 100 человек - представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и институтов развития РК и ОАЭ.
 

На сегодняшний день отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на качественно новый уровень. С 1991 года ОАЭ инвестировали в экономику РК свыше $4 млрд. В Казахстане работают свыше 250 компаний с участием капитала ОАЭ. Несмотря на сохраняющиеся риски в глобальной экономике, сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться", - сказал Мамин на пленарной сессии форума.

 
Глава Правительства отметил, что знаковым событием в двусторонних отношениях стало подписание в октябре текущего года межправительственного соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.
 
По итогам форума подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционные документы по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт. 
 
По информации пресс-службы, в настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.
 
В рамках визита в Дубай премьер-министр РК также ознакомился с цифровой выставкой Центра развития торговой политики QazTrade, посетил тематические павильоны выставки EXPO 2020 Dubai, а также провел переговоры с руководством ведущих компаний ОАЭ.
 
На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории Expo состоялся концерт с участием академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева "Отырар сазы", оперной певицы Марии Мудряк, коллектива "Астана балет" и других артистов Казахстана.
 

Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря

01.12.2021, 16:15 28783
Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ДЕКАБРЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR накануне сообщила об отмене всех рейсов из аэропорта и в аэропортПетропавловска в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. Сегодня в авиакомпании уточнили, что действие сертификата продлено до 10 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить действие сертификата годности аэропорта Петропавловска с 10 декабря 2021 года. Авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 10 декабря по 31 декабря 2021 года", - заявили в авиакомпании.

 
Отмечается, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] 
 
Вместе с тем в Комитете гражданской авиации сегодня заявили о том, что рейсы в аэропорт и из аэропорта Петропавловска выполняются в штатном режиме.
 

Аэропорт города Петропавловск имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено порядка 70%)", - проинформировали в КГА.

 
Вместе с тем о том, будет ли продолжено выполнение авиарейсов после 10 декабря, в сообщении КГА не говорится.
 

Товарооборот ЕЭК с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до $5,2 млрд

01.12.2021, 14:42 57835
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Товарооборот Евразийской экономической комиссии с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до 5,2 млрд долларов, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном по поводу Соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре исполнилось пять лет с даты вступления документа в силу. В 2016 - 2020 годы товарооборот Евразийского экономического союза с Вьетнамом увеличился более чем на 40%, а по итогам девяти месяцев 2021 года возрос еще на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 млрд долларов", - рассказал Слепнев.

 
В то же время министр подчеркнул, что для дальнейшего сбалансированного роста торговли необходимо добиваться полномасштабного осуществления всех договоренностей, заложенных в соглашении, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

Рассчитываем, что увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на вьетнамский рынок будет способствовать, в частности, реализация приоритетных инвестиционных проектов, для которых соглашение создает благоприятные условия", - заявил Слепнев.

 
Министр по торговле ЕЭК также сообщил, что в рамках Соглашения о свободной торговле продолжается работа по созданию электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Как ожидается, эта система будет способствовать снижению административных барьеров и развитию торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
 
Кроме того, в ходе встречи был обсужден ряд текущих вопросов взаимодействия. В частности, вопросы поставки удобрений на вьетнамский рынок, а также выполнения Вьетнамом экспортных обязательств в части ряда чувствительных товаров легкой промышленности.
 
В завершение встречи стороны договорились провести в I квартале будущего года заседание Совместного комитета, в задачи которого входит предметное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением Соглашения о свободной торговле.
 

Основным содержанием предстоящей встречи можно сделать определение направлений углубленного отраслевого сотрудничества в традиционных и новых сферах", - отметил Слепнев.

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами. 
 

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