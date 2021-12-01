Казахстан и Швейцария подписали шесть коммерческих соглашений на общую сумму более $300 млн

ДУБАЙ. 1 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин, который находится с официальным визитом в ОАЭ, принял участие в мероприятиях в рамках Национального дня Казахстана во всемирной выставке EXPO 2020 Dubai, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На центральной площади ЭКСПО Аль-Васл Плаза в присутствии Мамина и министра по вопросам толерантности и сосуществования, генерального комиссара EXPO 2020 Dubai шейха Нахайана бин Мубарака Аль Нахайана проведена церемония поднятия национального флага Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Глава правительства РК также принял участие в Казахстанском торгово-инвестиционном форуме, собравшем около 100 человек - представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и институтов развития РК и ОАЭ.

На сегодняшний день отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на качественно новый уровень. С 1991 года ОАЭ инвестировали в экономику РК свыше $4 млрд. В Казахстане работают свыше 250 компаний с участием капитала ОАЭ. Несмотря на сохраняющиеся риски в глобальной экономике, сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться", - сказал Мамин на пленарной сессии форума.

Глава Правительства отметил, что знаковым событием в двусторонних отношениях стало подписание в октябре текущего года межправительственного соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.

По итогам форума подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционные документы по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.

По информации пресс-службы, в настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.

В рамках визита в Дубай премьер-министр РК также ознакомился с цифровой выставкой Центра развития торговой политики QazTrade, посетил тематические павильоны выставки EXPO 2020 Dubai, а также провел переговоры с руководством ведущих компаний ОАЭ.

На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории Expo состоялся концерт с участием академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева "Отырар сазы", оперной певицы Марии Мудряк, коллектива "Астана балет" и других артистов Казахстана.