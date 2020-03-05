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Совместный венчурный фонд создали Казахстан и Сингапур

04.03.2020, 16:38 8641
Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане подписано соглашение, предусматривающее участие дочерней организации холдинга "Байтерек" АО QazTech Ventures в сингапурском венчурном фонде Quest Ventures Asia Fund II (QVAF II) общим размером в $50 млн, передает Kazakhstan Today. 
 
QazTech Ventures с капиталом в $10 млн войдет в этот фонд в качестве якорного инвестора. Согласно условиям соглашения, совместно созданный фонд в ближайшие три года рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии, сообщает пресс-служба АО "НУХ "Байтерек". 
 
Одним из якорных инвесторов созданного фонда является Pavilion Capital, дочерняя структура Тemasek - ведущего сингапурского финансового института развития. Pavilion Capital - это компания прямых и венчурных инвестиций, обеспечивающая стратегическую поддержку быстрорастущим проектам в США и Азии. Temasek будет впервые инвестировать в казахстанские проекты.
 
Также в рамках данного соглашения будет проведена трехлетняя акселерационная программа в стартап-проекты под названием Kazakhstan Digital Accelerator с представительством в Нур-Султане. Эта программа будет способствовать развитию и продвижению стартап-проектов и цифровой экосистемы в Казахстане. Благодаря акселерационной программе стартап-проекты смогут получить знания от ведущих международных экспертов, протестировать продукт в реальных условиях и привлечь инвестиции, что, в свою очередь, будет способствовать развитию и масштабированию проекта как на локальном, так и на зарубежных рынках. 
 
Команда сингапурского фонда Quest Ventures совместно с QazTech Ventures будет участвовать в отборе стартап-проектов, проводить воркшопы, консультации, индивидуальные встречи и помогать наладить нетворкинг. Представители QVAF II отмечают, что каждый ментор от Quest Ventures - предприниматель со стажем. 
 

Сотрудничество с ведущим сингапурским фондом и открытие совместной акселерационной программы является важным шагом в построении венчурной экосистемы страны и вывода отечественных стартапов на глобальный рынок. На сегодняшний день венчурный рынок Юго-Восточной Азии имеет высокий потенциал и развивается со стремительной скоростью. Мы ожидаем, что в ближайшее время проекты, профинансированные данным Фондом, смогут быть конкурентоспособными как в Казахстане, так и за его пределами, в частности в Юго-Восточной Азии", - отметил председатель совета директоров АО QazTech Ventures, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Адиль Нургожин.

 

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