Казахстан и Турция будут сотрудничать в области производства промышленного оборудования

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Как сообщили в пресс-службе АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", казахстанская делегация провела ряд предметных переговоров с руководителями крупных машиностроительных турецких компаний по вопросам реализации инвестиционных проектов в Казахстане на площадке международной выставки Win Eurasia в Стамбуле. В состав делегации вошли председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев, советник председателя правления KAZAKH INVEST Нурлан Ахметов, а также первые руководители таких казахстанских компаний, как Maker, ТОО "Астанинский электротехнический завод".
В рамках встречи с турецким бизнесом Мейрам Пшембаев рассказал о развитии машиностроительной отрасли Казахстана, а также отметил растущую динамику объемов производства и объема импорта машиностроительной продукции в Казахстане.
Машиностроительная продукция занимает почти половину всего импорта Казахстана. Это говорит о необходимости развития собственных производств. Мы заинтересованы и приглашаем иностранных инвесторов к реализации проектов в Казахстане и совместному освоению нашего рынка и рынка стран-участниц Евразийского экономического союза", - отметил глава СМК.
Также участников встречи ознакомили с перспективами промышленной кооперации и взаимовыгодном сотрудничестве в нефтегазовом и горно-металлургическом машиностроении.
Казахстанская делегация пригласила турецких коллег на Х Форум машиностроителей Казахстана и Международную специализированную выставку по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2022.
Кроме того, в рамках визита казахстанская делегация посетила крупнейшие заводы Турции для детального обсуждения новых инициатив и ознакомления с работой крупных предприятий. В частности, проведены переговоры с руководством таких крупных заводов, как Dalgakiran Kompressor, Turbosan, Omega Motor, EAE по производству промышленных компрессорных оборудований, двигателей, моторов.
По итогам проведенных переговоров стороны договорились об ответном визите турецкого бизнеса в Казахстан.
Как сообщалось ранее, 11-12 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Стамбул и принял участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.