Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве высокоскоростной железной дороги Туркестан - Ташкент

Кроме того, в ходе встречи с председателем правления АО "Узбекистон темир йуллари" подписан меморандум о строительстве высокоскоростной железной дороги Туркестан - Ташкент, сообщили в пресс-службе областного акимата.
В ходе переговоров по вопросу увеличения объема воды, подаваемой через водоканал "Достык", стороны приняли решение о создании межправительственной рабочей группы между Республиками Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан.
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