Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве высокоскоростной железной дороги Туркестан - Ташкент

Ташкент. 22 июня. Kazakhstan Today - В ходе 18-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подписал меморандум с хокиматом Ташкентской области о развитии туристической отрасли между двумя регионами, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в ходе встречи с председателем правления АО "Узбекистон темир йуллари" подписан меморандум о строительстве высокоскоростной железной дороги Туркестан - Ташкент, сообщили в пресс-службе областного акимата.

В ходе переговоров по вопросу увеличения объема воды, подаваемой через водоканал "Достык", стороны приняли решение о создании межправительственной рабочей группы между Республиками Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан.

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