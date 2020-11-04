Казахстан и Узбекистан достигли договоренности по реализации совместных проектов

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Ташкент. 3 ноября. Kazakhstan Today - Под руководством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра состоялся официальный визит в Ташкент Республики Узбекистан казахстанской делегации с участием руководства центральных государственных органов, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита достигнуты договоренности по эффективному двустороннему взаимодействию.

На встречах отмечено, что казахстанско-узбекское стратегическое партнерство традиционно находится на высоком уровне и развивается в динамичном ключе несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию в мире", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В целях укрепления торгово-экономических связей рассмотрены проекты автомобилестроения, сельского хозяйства с консолидацией экспорта, а также проекты по формированию мультимодальных поставок (авто/железнодорожные/авиа) продукции, востребованной на рынках третьих стран.

Казахстанской стороной предложено создание межгосударственной разветвленной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ), что позволит аккумулировать сельхозпродукцию в достаточных объемах для выхода на крупные торговые сети экспортных рынков.

В свою очередь премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил рассмотреть вопросы сотрудничества в рамках действующего торгово-логистического центра Термез-Мазари-Шариф.

Также был подписан план практических мер, охватывающий сферы транспорта, сельхозмашиностроения, легкой, фармацевтической, пищевой промышленности, а также микро-, малого и среднего предпринимательства, образования.

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