Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о транзите узбекского газа через территорию Казахстана в Ташкент

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Национальными газовыми операторами Казахстана АО "КазТрансГаз" и Узбекистана АО "Узтрансгаз" впервые подписано соглашение о транспортировке узбекского природного газа через территорию Республики Казахстан для обеспечения потребителей в Ташкенте, передает Kazakhstan Today.





Договор подписан 29 декабря 2018 года. По условиям соглашения через территорию Казахстана должно транспортироваться до 1 млрд кубометров узбекского газа. Соглашение устанавливает справедливую ставку платы за услуги по транзиту газа через территорию Республики Казахстан при учете всех затрат и рисков, связанных с транспортировкой газа, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение о транзите газа через казахстанскую территорию заключено согласно договоренностям лидеров двух стран в целях обеспечения энергетического баланса города Ташкент в зимний период.





Транзитные поставки будут осуществляться по магистральным газопроводам Газли - Шымкент и Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы.





Данный проект, основанный на взаимовыгодном партнерстве, придаст новый импульс взаимоотношениям газовых компаний. Соглашение вступает в силу с даты его подписания", - подчеркнули в пресс-службе.





На сегодняшний день АО "КазТрансГаз" является самым крупным транзитером среднеазиатского и экспортером собственного газа. Компания имеет возможность не только увеличивать мощности, но и диверсифицировать газовые потоки в любом направлении.





АО "КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы Компании АО "КазТрансГаз" входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.





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