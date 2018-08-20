Казахстан и Узбекистан решили проблему скопления грузовиков на приграничных таможенных постах

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Казахстан и Узбекистан решили проблему скопления грузовиков на приграничных таможенных постах20.08.2018
  • Фото: sputniknews.kz
Экономика  12:18

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - В комитете государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировали ситуацию со скоплением автотранспортных средств на приграничных таможенных постах с Республикой Узбекистан, передает Kazakhstan Today.


"С 1 по 7 августа перед въездом в пункт пропуска "Б.Конысбаева", расположенный на казахстанско-узбекской границе, со стороны Республики Казахстан увеличилось скопление грузового автотранспорта порядка 315 единиц. Ранее органы государственных доходов пояснили, что причиной этого скопления является значительное увеличение грузопотока прибывающих в направлении Республики Узбекистан автотранспортных средств из дальнего и ближнего зарубежья через транзитный коридор Казахстана. 7 августа для решения вопросов скопления Комитетом государственных доходов Министерства финансов были направлены письма в адрес Таможенной службы Республики Узбекистан. В связи с чем за последнюю неделю узбекская сторона увеличила пропуск автотранспорта до 160 единиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.

18 августа для выяснения ситуации на месте председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Ардак Тенгебаев выехал с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ходе поездки была проведена встреча с председателем государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Мураджаном Азимовым.

"В рамках встречи обсуждены проблемы возникновения сложившейся ситуации, поставлены конкретные задачи и пути их устранения. В результате принятых оперативных мер, по состоянию на 18 августа текущего года достигнуто снижение скопления автотранспортных средств в пункте пропуска "Б. Конысбаева" до 60 единиц", - информирует пресс-служба.
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