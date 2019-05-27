Казахстан импортировал за прошлый год из стран ЕАЭС детское питание на сумму более $43 млн

Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - По данным статистики, импорт детского питания за прошлый год только из стран ЕАЭС составил 20 103,6 тонны на сумму более 43 млн долларов США, сообщила пресс-служба сената парламента РК, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Казахстане выпуском детского молочного питания занимается единственный завод Казахской академии питания "Амиран", который был запущен в декабре 2010 года.

Как сообщили в пресс-службе сената, вчера в рамках рабочей поездки в Алматы председатель сената парламента РК Дарига Назарбаева посетила Казахскую академию питания и завод по производству детского молочного питания "Амиран".

Дарига Назарбаева подчеркнула важность создания экологически чистой продукции для населения.

В первую очередь органическая продукция должна быть доступна именно семьям, у кого есть маленькие дети. У нас есть своя линейка продукции детского питания, которая делается на кобыльем молоке. Без сахара. Это мечта диетологов всего мира - иметь такую продукцию у себя в потреблении", - заявила Д. Назарбаева.

Кроме того, председатель сената отметила необходимость наращивания производства продуктов детского питания в Казахстане.

Очень важно, чтобы такие заводы появились в каждом регионе и были приближены к потребителю, что также экономит на транспортировке. Надо помогать таким производителям. Этому вопросу нужно уделять самое пристальное внимание", - сказала она.

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