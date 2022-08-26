Казахстан ищет альтернативные пути экспорта нефти в связи с ростом добычи

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Казахстан прогнозирует увеличение добычи нефти с нынешних 85 млн до 103 млн тонн. В связи с этим сейчас ведется поиск альтернативных путей для экспорта увеличенных объемов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы в ближайшие два года собираемся увеличить добычу нефти за счет расширения крупных месторождений, поиска и ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений. В целом мы прогнозируем рост с нынешних объемов (в этом году план - 85,7 млн тонн) до 103 млн и, может быть, даже до 107 млн тонн", - сообщил сегодня на брифинге министр энергетики РК Болат Акчулаков.
Он отметил, что наиболее экономически рентабельным маршрутом отгрузки казахстанской нефти на экспорт является КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Рост добычи потребует поиска альтернативных маршрутов, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную отгрузку этих "сверхобъемов".
С этой точки зрения мы рассматриваем альтернативные маршруты: увеличение отгрузок в сторону КНР по существующему нефтепроводу, где у нас есть еще резервы, и, конечно, это поставка нашей нефти через Каспийское море… Но приоритет остается за КТК", - сказал Акчулаков.
По поводу цен на нефть глава Минэнерго отметил, что в ближайшие год-два существенных изменений не прогнозируется. Сегодняшняя цена на нефть на уровне $100 за баррель "достаточно комфортная для производителей нефти".
Ранее КТК заявил, что отгрузки нефти через ВПУ-3 продолжатся без ограничений.