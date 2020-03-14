Казахстан, Кыргызстан и Россия обсуждают переход на нацвалюты

Бишкек. 13 марта. Kazakhstan Today - Правительства Кыргызстана, Казахстана и Российской федерации обсуждают переход на национальные валюты в бизнес-операциях, передает Kazakhstan Today.

В связи с резким скачком курса доллара правительства Кыргызстана, РФ и Казахстана обсуждают переход на национальные валюты в бизнес-операциях, сообщает РИА "Новости" .

Совместно с правительствами республики Казахстан и Российской Федерации рассматриваются вопросы с целью перевода контрактных обязательств предпринимателей сторон на работу в национальных валютах", - заявил в ходе совещания по вопросам стабилизации курса сома глава киргизского кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер отметил, что в условиях изменяющейся динамики экономической активности в странах - основных торговых партнерах Кыргызстана, необходимо "проводить детальный мониторинг ситуации, просчитывать и идти на решительные шаги".

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. В результате начала недели котировки потеряли около 20-25%, при этом снижение продолжается третью неделю подряд. Это стало причиной обвала курса тенге к доллару.

Ранее сообщалось, что по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 11.00 13 марта 2020 года средневзвешенный курс тенге составил 405,05 тенге за доллар. Официальный курс доллара на 13 марта составляет 399,27 тенге.

Одним из факторов риска на мировых рынках остается проблема распространения коронавируса COVID-2019 в мире. В мире заражены уже более 120 тысяч человек более чем в 100 странах. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, обеспокоенность вызывает также ситуация в Испании, Франции, Германии и Великобритании. В четверг американский президент Дональд Трамп сообщил о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы (кроме Великобритании) из-за коронавируса. В этот день биржи США закрылись падением на 9,5-10%, что стало худшей динамикой с 1987 года . Фондовые индексы Европы упали на 11-16,6%.

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