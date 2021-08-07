Казахстан может перенаправить поставки углеводородов в КНР из-за налога, введенного в ЕС

НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Казахстан рассматривает Китай и Юго-Восточную Азию в качестве альтернативных маршрутов для экспорта нефти при введении Евросоюзом углеродного налога. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Есть основания полагать, что в последующем введение углеродного налога негативно отразится на нефтегазовой добывающей сфере... Рассматриваются альтернативные маршруты - это Китай или страны Юго-Восточной Азии", - цитирует вице-министра издание Kapital.kz .

Карагаев отметил, что на сегодня основным экспортным направлением для казахстанского сырья являются страны Евросоюза.





В рамках инициативы по достижению цели сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и достижения их нулевого уровня к 2050 году 14 июля 2021 года Европейская комиссия представила проект климатического законодательства. Планируется внедрение механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который предусматривает продажу специально созданным уполномоченным органом сертификатов на импортируемые в ЕС товары углеродоемкого производства. Это означает, что с 2023 года производителям необходимо будет отчитываться о размере углеродного следа своей продукции, а в последующем платить сбор.

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