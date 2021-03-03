Казахстан на 20 пунктов улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Казахстан занял 39-е место в рейтинге экономической свободы 2020, передает Kazakhstan Today.
В рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Американского исследовательского центра "Фонд наследия" (Heritage Foundation) Казахстан занял 39-е место из 180, улучшив свои показатели на 20 позиций (рейтинг в 2019 года - 59-е место), сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Казахстан стал одной из 10 стран с наиболее значимой положительной динамикой с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 2020 года. Положительная динамика отмечена по таким показателям, как фискальная устойчивость, защита прав собственности, эффективность государственных органов, эффективность государственных расходов, свобода бизнеса, свобода торговли, эффективность судебной системы. Стабильная динамика отмечена по таким показателям, как свобода инвестиций, свобода финансового сектора", - отмечается в сообщении.
В рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Российская Федерация заняла 94-е место, Республика Узбекистан - 114-е место, Республика Беларусь - 88-е место, Кыргызская Республика - 81-е место.
В топ-5 стран с наиболее высоким уровнем экономической свободы вошли Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария.
Ранее сообщалось, что Казахстан занял 29-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства.
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