Казахстан начал экспорт автомобильного бензина класса К5

Атырау. 14 ноября. Kazakhstan Today - 9 ноября ТОО "Атырауский НПЗ" начало отгрузку первой партии бензина Аи-92 экологического класса К5 в объеме 1827 тонн направлением на европейские рынки, передает Kazakhstan Today.

Квоту на экспорт данного нефтепродукта Министерство энергетики Республики Казахстан выделило заводу в ноябре в объеме 35 606 тонн. Это самая крупная партия для РК в текущем месяце, отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в Казахстане с 2011 года действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. Таким образом, впервые с введения запрета Атырауский НПЗ возобновил отгрузку за границу наиболее популярной марки бензина. При этом благодаря своему высокому качеству топливо АНПЗ востребовано в европейских странах.

Открытие рынков сбыта бензина класса К5 за пределами Евразийского экономического союза стало возможным, благодаря улучшению качества нефтепродуктов на АНПЗ и увеличению их производства в целом. Причиной этому послужил запуск новых технологических установок Комплекса глубокой переработки нефти, построенных в период масштабной модернизации завода.

За 10 месяцев 2019 года АНПЗ отгрузил на внутренний рынок порядка 970 000 тысяч тонн высокооктановых автобензинов, что составляет 102% к аналогичному периоду 2018 года.

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