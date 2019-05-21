Казахстан намерен продлить запрет на ввоз бензина из России

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Казахстан намерен продлить еще на три месяца запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом, передает Kazakhstan Today.

Проект приказа министра энергетики "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации" размещен на сайте "Открытые НПА".

"Приказываю ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0)", - указывается в проекте.

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