Казахстан ограничит число пересечений границы транзитным транспортом

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - На заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков рассказал о мерах по контролю за перетоками горюче-смазочных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы Минэнерго РК, к дополнительным мерам по контролю за перетоками горюче-смазочных материалов ввиду диспаритета цен в сравнении с соседними странами участниками ЕАЭС министерством предлагается:

- запретить въезд транспорта с самостоятельно установленными баками;

- ограничить пересечение транзитным транспортом не более одного раза в сутки;

- запретить отгрузку некоторых нефтепродуктов железнодорожным транспортом без уплаты ЭТП за пределы Республики Казахстан;

- усилить контроль запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на границах со стороны уполномоченных органов;

- рассмотреть возможность установления на АЗС дифференцированных цен на импортное топливо;

- четко регламентировать процедуры поставок дизельного топлива для весенне-полевых работ;

- рассмотреть возможность увеличения ЭТП на нефтепродукты и полуфабрикаты, за исключением бензинов и дизельного топлива, не ниже уровня ЭТП на нефть.

Кроме того, в целях обеспечения полного контроля над ситуацией на рынке сжиженного газа Министерством энергетики утверждены два приказа:

1) приказ по приостановлению Правил торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов;

2) приказ по снижению предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа в целях соответствия установленных АЗРК предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

Также на сегодняшний день разработан приказ по внесению поправок в правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок вне электронных торговых площадок.

Данные поправки направлены на обеспечение внутреннего рынка страны сжиженным газом посредством расширения перечня субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики", - пояснил Акчулаков.

Он таже добавил, что в качестве краткосрочных мер до конца января в правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженного газа через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ.