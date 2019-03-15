Казахстан отменил временные ограничения на поставки продукции двух российских птицеводческих предприятий

Астана. 14 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан отменил временные ограничения на поставки продукции российских птицеводческих предприятий ОАО "Токаревская птицефабрика" и ЗАО "Ставропольский бройлер", передает Kazakhstan Today.





Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщил об отмене временных ограничений на поставки продукции российских птицеводческих предприятий ОАО "Токаревская птицефабрика" и ЗАО "Ставропольский бройлер" (филиал "Мясоптицекомбинат Благодарненский").





Вместе с тем поставки продукции данных российских предприятий будут осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля с казахстанской стороны. Указанное решение об отмене временных ограничений принято казахстанским компетентным ведомством по итогам проведенных 7 декабря 2018 года в Россельхознадзоре переговоров", - отмечает пресс-служба Россельхознадзора.





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