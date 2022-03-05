Казахстан переориентирует грузы из России в порты Латвии

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АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) принимается ряд системных и оперативных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках "оборотных" займов предоставлены льготные займы торговым сетям "Магнум" и "Тоймарт", заводу по производству яиц "Алсад", производителю мяса говядины "АсылЕт", на полках которых ведется фиксирование цен на 19 наименований СЗПТ в объеме 36,5 тысячи тонн. В настоящее время прорабатывается пролонгация договора займа с торговой сетью "Тоймарт", сообщает пресс-служба акимата города.

Кроме того, для стабилизации цен в период межсезонья с сентября 2021 по апрель 2022 года ведется реализация 22 тысяч тонн овощей в торговой сети "Магнум" в рамках "форвардного" закупа. В сети "Тоймарт" ведется реализация 380 тонн картофеля, а также 300 тонн лука по фиксированным ценам до 30 апреля текущего года.

На 7 основных рынках города ("Зеленый базар", "Жана Акбулак" (оптовка), "Сары-Арка", "Тастак", "Таусамалы", "Алматы-1", ярмарка "Турксиб") действуют социальные лавки, где реализуются 10 наименований СЗПТ (картофель, морковь, лук и капуста, сахар, гречневая крупа, масло подсолнечное, рис, рожки, мука) по сниженным ценам, что создает конкурентную среду среди торгующих.

По образцу овощных социальных лавок запущены мясные лавки на 7 рынках ("Жулдыз", "Орбита", "Таусамалы", "Арыстан", "Тастак", "Барыс-4", ярмарка "Турксиб"). На сегодня наблюдается увеличение спроса со стороны населения на мясную продукцию, за счет чего продажа говядины в мясных лавках увеличилась с 1 до 4 тонн в день.

Заключены 19 меморандумов с производителями СЗПТ для прямых поставок на полки в торговые точки города по сниженным ценам.

В целях недопущения дефицита продукции на полках магазинов "у дома", а также сдерживания цен организованы поставки бакалейной продукции (рис, масло подсолнечное, мука 1-го сорта, крупа гречневая, сахар) по сниженным ценам напрямую от производителей.

На еженедельной основе проводятся продовольственные ярмарки выходного дня в 5 районах города (Алмалинский, Медеуский, Бостандыкский, Алатауский, Ауэзовский). Участие принимают сельхозтоваропроизводители близлежащих районов Алматинской области, а также пищевые предприятия Алматы.

Совместно с департаментом защиты и развития конкуренции по городу Алматы налажена работа по контролю за соблюдением 15-процентной торговой надбавки на СЗПТ.

По поручению главы государства совместно с акиматом Алматинской области ведется работа по наведению порядка на оптовом рынке "Алтын Орда". В результате исключения ряда посреднических схем на этом рынке ожидается снижение цен на овощную, мясную продукцию и фрукты.

По аналогии проводимой работы на оптовом рынке "Алтын Орда" по поручению акима города создана региональная комиссия по расследованию посреднических схем по цепочке ценообразования продовольственных товаров, которая будет проводить проверки ценообразования на торговых объектах с принятием соответствующих мер в случае выявления фактов необоснованного завышения цен.

Работа по стабилизации цен на СЗПТ остается на особом контроле.