Казахстан перешел на новую версию системы описания и кодирования товаров

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С 1 января 2022 года в Казахстане выросли зарплаты работников бюджетной сферы, перелает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно постановлению правительства, тарифные ставки педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам:
с 1 января 2022 года в размере 1,75;
с 1 января 2023 года - в размере 2,0.
Тарифные ставки работников управленческого, основного персонала государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам:
с 1 января 2022 года в размере 1,75;
с 1 января 2023 года - в размере 2,0.
Тарифные ставки медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блок А, основной персонал блок В1, В2):
с 1 января 2022 года в размере 2,63;
с 1 января 2023 года - в размере 2,73.
Тарифные ставки гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий:
с 1 января 2022 года в размере 1,23;
с 1 января 2023 года в размере 1,45;
с 1 января 2024 года в размере 1,71;
с 1 января 2025 года в размере 2,0.