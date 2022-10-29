Казахстан планирует расширить экспорт на рынок Беларуси

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии очередного заседания Совета глав правительств СНГ в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, - В преддверии очередного заседания Совета глав правительств СНГ в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве и проведения дней культуры Казахстана в Беларуси.

Алихан Смаилов отметил, что в рамках работы по увеличению взаимной торговли Казахстан планирует расширить экспорт на белорусский рынок. В этой связи правительством был обновлен перечень потенциальных экспортных товаров, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение руководству Беларуси. В целом же по итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 20%.

На данном этапе мы готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях", - сказал Смаилов.

По его словам, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества также является промышленная кооперация. На сегодня совместно запущено 7 проектов с созданием 1,5 тысячи рабочих мест, на стадии реализации находятся еще 2 проекта. По мнению премьер-министра, важно не снижать эффективность данной работы.

В свою очередь Роман Головченко отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности товарно-молочных комплексов в Казахстане по белорусским технологиям.

В целом премьер-министр Беларуси подтвердил готовность целенаправленно укреплять взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений.