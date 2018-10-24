Астана. 24 октября. Kazakhstan Today - Казахстан планирует в ноябре начать экспорт бензина в Кыргызстан. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Kazakhstan Today.

По словам Бозумбаева, Казахстан может экспортировать в соседнюю республику до 1,2 млн тонн бензина в 2019 году, пишет Kazpravda.kz

"На сегодня подготовлены соответствующие документы. Мы их отправили своим коллегам в Кыргызстан. На этой неделе туда направится мой заместитель или глава департамента", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, экспорт бензина может начаться уже в течение 2-3 недель. Казахстан готов отправлять нефтепродукты в соседнюю страну небольшими партиями, около 10 тыс. тонн по рыночной цене.

Кроме того, Бозумбаев исключил вероятность резкого удорожания бензина в Казахстане.

"Цена бензина в начале года была на уровне 160-165 тенге за литр, а сегодня АИ-92 в регионах составляет около 150-155 тенге. То есть, один литр подешевел на 10 тенге. Три НПЗ были модернизированы, и бензин на сегодня производится с излишком в стране", - пояснил министр.

До октября этого года Казахстан не мог экспортировать светлые нефтепродукты. Это связано с межправительственным соглашением с Россией, которая поставляла на внутренний рынок Казахстана определенное количество бензина без взимания акцизных сборов, но для исключения реэкспорта этого ГСМ требовала наличия эмбарго на вывоз бензина в третьи страны. В начале октября Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение, которые этот запрет сняли.

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