Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Казахстан планирует возобновить авиасообщение с Турцией в конце июня, передает Kazakhstan Today.

Планируется поэтапное возобновление международных рейсов. В конце июня текущего года мы планируем запустить международные авиарейсы между Казахстаном и Турцией", - сообщил сегодня на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

Он отметил, что в дальнейшем, по мере улучшения эпидемиологической обстановки, планируется возобновление международных авиасообщений с другими странами.

Атамкулов также напомнил, что с 1 мая поэтапно возобновлены внутренние пассажирские авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в 20 городов Казахстана.

Сегодня внутренние рейсы осуществляются по 44 маршрутам с частотой 349 рейсов в неделю - 49 рейсов в день. Продано порядка 188 тыс. авиабилетов", - проинформировал министр.

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