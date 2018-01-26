Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы сообщил о планах по установлению между Казахстаном и Индией безвизового режима на 72 часа, передает Kazakhstan Today.

"Серьезные подвижки были сделаны в области визово-миграционного режима. Введен и продлен до конца 2018 года уникальный безвизовый режим - 72 часа транзита для граждан КНР, следующих через города Алматы и Астана. В ближайшее время планируем ввести аналогичный режим в отношении Индии", - сказал он.

По словам министра, перед туризмом поставлена амбициозная задача - увеличить долю отрасли в ВВП с 1% в 2016 году до 8% к 2025 году.

"2017 год стал поворотным в истории развития Казахстана. Благодаря личному участию главы государства и успешному проведению "Экспо-2017", мир узнал о Казахстане как о новой туристской дестинации, расположенной на перекрестке культур Запада и Востока. Впервые с момента обретения независимости, Казахстан получил четкие очертания на мировой карте туризма", - сказал он.

Министр напомнил об основных достижениях отрасли за прошлый год.

"Во-первых, принята обновленная Концепция развития туристской отрасли до 2023 года, в которой кластерный принцип определен ключевым для успешной трансформации туризма в действующую отрасль экономики страны. Впервые в истории развития туризма между регионами и Министерством культуры и спорта были подписаны меморандумы о сотрудничестве. Во-вторых, впервые в истории развития казахстанского туризма по лучшему опыту развитых государств был создан офис по управлению туризмом на государственном уровне - "Destination management office", в лице национальной компании "Kazakh Tourism". В-третьих, был заложен фундамент под развитие туризма в так называемый период "post-Экспо". Были приняты программные документы развития инфраструктуры Астаны и Щучинско-Боровской курортной зоны", - сказал он.

Среди других важных событий министр отметил включение туризма в так называемую Олимпийскую трассу шестым драйвером диверсификации национальной экономики. Кроме того, начат процесс законодательных изменений с целью экономической трансформации туризма в полноценную конкурентоспособную отрасль Казахстана, способную привлечь как национального, так и иностранного туриста.

Также проводится работа по развитию внутреннего туризма в рамках программы "Рухани жангыру". По итогам девяти месяцев 2017 года количество посетителей внутреннего туризма увеличилось на 25% и составило 3,5 млн человек, сообщает пресс-служба главы правительства.

Для успешного развития туристской отрасли в этом году планируется внедрить международные стандарты ОЭСР в управление туристской отраслью.

"Мы также планируем внедрить электронные визы для увеличения потока въездных туристов; продолжить стимулировать развитие внутреннего туризма через реализацию программы "Рухани жангыру"; улучшить качество предоставления туристских услуг во всех местах размещения через внедрение международных стандартов в развитие отрасли; запустить масштабную информационную кампанию для привлечения внутреннего и въездного туриста. Кроме того, нам очень важно создать наилучший в мире туристический климат", - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

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