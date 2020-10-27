Казахстан планирует за пять лет довести число регулярных экспортеров до тысячи

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Министерство торговли и интеграции будет ежегодно готовить 100 новых компаний для экспорта, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, сегодня в стране очень мало регулярных экспортеров - всего чуть менее 2% от общего числа компаний или 445 субъектов. Вместе с тем, радует, что 81% из них - представители малого и среднего бизнеса. И их доля из года в год растет. В основном экспортеры сконцентрированы в трех городах-миллионниках: Алматы, Нур-Султане и Шымкенте", - сказал глава МТИ Бахыт Султанов на брифинге в СЦК.

По его словам, наименее экспортоориентированной областью является Актюбинская, которая хотя и промышленная, но сконцентрирована на продукции низких переделов.

Министр напомнил, что в сентябрьском послании президент поручил запустить программу экспортной акселерации для несырьевых производителей.

Поэтому совместно с международным партнером PricewaterhouseCoopers мы запустили такую программу. В текущем году целевым рынком мы выбрали Китай как наиболее сложный по требованиям, но в тоже время огромный по возможностям", - сказал Султанов.

Для участия в акселераторе из 500 изъявивших желание компаний отобрано 35 предприятий пищевой промышленности, нацеленных на экспорт в КНР. К ноябрю текущего года эти компании завершат свое углубленное обучение и получат необходимые экспортные компетенции. Также проводится работа по поиску китайских покупателей казахстанской продукции и подготовке онлайн бизнес-встреч с ними. Участники акселератора также представят свою продукцию на Третьей международной китайской выставке импортных товаров и услуг в Шанхае.

Министр торговли обратил внимание, что видео всех обучающих семинаров доступно для широкого круга пользователей на сайте и страницах в соцсетях министерства и компании QazTrade. Он призвал предпринимателей, которые уже работают с Китаем или только задумываются о выходе на китайский рынок, посмотреть эти видеоуроки.

Уверен, они будут полезны всем заинтересованным бизнесменам. Тем более что свои рекомендации в ходе этих встреч озвучивают эксперты, работающие в КНР. Наша задача ежегодно готовить 100 новых компаний, и к 2025 году довести число регулярных экспортеров до 1000. Поэтому мы продолжим в последующие годы реализацию программы экспортной акселерации и по другим целевым рынкам и отраслям. При этом акцент будет ставиться на своевременное выявление и оперативное реагирование на возникающие проблемы при экспорте казахстанской продукции", - сказал министр.

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