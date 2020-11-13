Казахстан предложил изменения в Договор ЕАЭС по вопросам конкуренции

МТИ

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Евразийской экономической комиссии обсуждается вопрос внесения изменений в Договор Евразийского экономического союза касательно конкуренции, передает Kazakhstan Today.

По предложению Казахстана в настоящее время в ЕЭК обсуждается вопрос внесения изменений в Договор о ЕАЭС в части установления возможности возмещения ущерба субъекту, пострадавшему в результате нарушения общих правил конкуренции", - сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

В ведомстве также рассказали, что в ЕЭК будут приостановлены дела по конкуренции из-за пандемии.

Заседания комиссии по рассмотрению дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках государств ЕАЭС должны проходить в очном формате ввиду конфиденциальности рассматриваемых документов. В связи с ограничениями по передвижению физических лиц в условиях пандемии хозяйствующие субъекты лишились возможности лично участвовать в рассмотрении дела и отстаивать свои права", - пояснили в МТИ.

По инициативе казахстанской стороны 3 ноября текущего года в право ЕАЭС внесена возможность приостановить рассмотрение дела.

Теперь хозяйствующие субъекты в случае невозможности участия в рассмотрении дел из-за введенных ограничительных мер могут приостанавливать дела, направив соответствующее письмо в ЕЭК", - пояснили в пресс-службе.





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