Казахстан предложил России проложить газопровод "Сила Сибири - 2" в Китай по своей территории

Москва. 12 февраля. Kazakhstan Today - Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с российским коллегой Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири - 2" по территории РК с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад - Восток", передает Kazakhstan Today.

Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири - 2" по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад - Восток" Китайской Народной Республики", - сообщил агентству ТАСС официальный представитель Минэнерго Казахстана Серикжан Ермантаев.

Также сообщается, что Россия и Казахстан обсуждают позицию по сделке ОПЕК+.

На сегодняшний день и Россия, и Казахстан на стадии обсуждения своих позиций. Мы понимаем, что высокие цены - это хорошо, но вместе с тем мы должны учитывать интересы ресурсодержателей, нефтяных компаний. Поэтому на сегодняшний день окончательного решения нет, будем согласовывать свои позиции, потому что Казахстан и Россия - стратегические партнеры", - сказал журналистам Ногаев после встречи с Новаком.

Он также отметил, что окончательного решения о проведении министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+ в конце февраля на фоне вспышки коронавируса, приведшей к снижению мировых цен на нефть, нет.

Учитывая все происходящее в мире, было желание назначить данную встречу в конце февраля. Но на сегодня это не согласовано. Решения нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предлагаемой новой квоте для Казахстана в рамках соглашения о сокращении добычи нефти, Ногаев отметил, что республике предлагают еще сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 20-30 тыс. баррелей в сутки.

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