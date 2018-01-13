Казахстан превысил уровень добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК-плюс на 130 тыс баррелей в день

Астана. 13 января. Kazakhstan Today - Казахстан нарушил обязательства по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, увеличив добычу примерно на 130 тысяч баррелей в день в ноябре и декабре прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Такие расчеты приводит агентство Bloomberg. Они основываются на росте производства нефти в Казахстане на 10,5%, до 86,2 млн тонн в 2017 году, уточняет деловое издание со ссылкой на Миннацэкономики Казахстана, сообщает Astana TV .

По данным Минэнерго страна планирует увеличить производство в этом году до 87 млн тонн. Это означает уровень производства в 1,81 млн баррелей в день, хотя в рамках соглашения ОПЕК+ обозначена планка 1,74 млн баррелей в день, уточняют аналитики Bloomberg. В сообщении также приводится официальный комментарий министерства энергетики, который был предоставлен агентству в электронном письме на момент публикации.

Страна старается выполнить свои обязательства с момента запуска соглашения в январе прошлого года. Казахстан намерен продолжать работать с ОПЕК и со своими союзниками, учитывая контрактные обязательства перед партнерами - инвесторами, которые работают над разработкой крупных нефтегазовых месторождений.

Между тем китайское агентство Синьхуа сообщает о рекордном росте поставок нефти в Китай по казахстанско-китайскому трубопроводу в прошлом году. Прокачка по этому направлению выросла до 12,3 млн тонн с повышением объема на 23% в годовом выражении. Хотя, по данным СМИ, рост в основном происходит за счет увеличения поставок "Роснефти" по этому трубопроводу. В 2017 году российская компания должна была прокачать до 10 млн тонн нефти в Китай через Казахстан. Bloomberg в августе сообщал, что на тот период уровень поставок казахстанской нефти в КНР составлял 58 тыс. баррелей в день. Большая часть нефти из Казахстана экспортируется через трубу Каспийского трубопроводного консорциума по территории России.

Просмотров: 7353