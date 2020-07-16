Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ из России

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Казахстан продлил временный запрет на импорт ГСМ из России, передает Kazakhstan Today.

По информации Минэнерго РК, запрет продлен до 1 сентября 2020 года.

В ведомстве отметили, что своевременное утверждение приказа министра энергетики, запрещающий ввоз ГСМ, позволило обеспечить в РК комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов.

На сегодняшний день уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке", - пояснили в Минэнерго.

В текущих условиях импорт ГСМ может привести к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ. К затовариванию заводских резервуарных парков и баз хранения всех нефтебаз и, как следствие, к вынужденному снижению переработки нефти. Это приведет к снижению производства других видов нефтепродуктов, в том числе дизельного и авиационного топлива.

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