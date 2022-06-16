Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Доля торговли через интернет от общего объема ретейла в РК составила 3,6% против 4,1% в 2020 году, однако по сравнению с "докоронакризисным", 2019 годом доля e-Trading выросла вдвое, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество заказов через интернет тем временем сократилось за год почти в два раза, до 45,4 млн за 2021 год. За счет этого средний чек одной розничной покупки увеличился за год с 5,4 тысячи до 10,6 тысячи тенге, сообщает ranking.kz

Наибольшие объемы электронной розничной торговли приходятся на три ключевых мегаполиса: Алматы (272,8 млрд тенге, или 56,6% от РК), Нур-Султан (49,2 млрд тенге, или 10,2%) и Шымкент (29,5 млрд тенге, или 6,1%). Самые слабые показатели зафиксированы в Кызылординской (1,3 млрд тенге), Мангистауской (2,2 млрд тенге) и Туркестанской (3,8 млрд тенге) областях.

Средний чек одной покупки через интернет в региональном разрезе варьируется от 5,3 тысячи тенге в Карагандинской области до 150,4 тысячи тенге в Жамбылской области. Крупные покупки в Сети делают также жители Туркестанской области - 131,2 тысячи тенге в среднем на один чек.

Почти одна пятая всего объема интернет-ретейла в 2021 году пришлась на покупку телефонов - 91,6 млрд тенге.

Следом среди наиболее популярных товаров, приобретаемых казахстанцами через интернет, идут электрические бытовые приборы (60,9 млрд тенге), косметические товары и туалетные принадлежности (54,6 млрд тенге), компьютеры, принтеры, сканеры и прочее периферийное оборудование и программное обеспечение (53,9 млрд тенге), детали и принадлежности для автомобилей (32,9 млрд тенге), строительные материалы (30,3 млрд тенге), а также ювелирные изделия и часы (30,1 млрд тенге).