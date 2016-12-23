Казахстан рассматривает новое предложение инвесторов Карачаганакского проекта

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан может прервать арбитраж в случае, если предложение инвесторов Карачаганакского проекта удовлетворит страну, заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев

Комментируя карачаганакский спор, Бозумбаев сообщил, что переговоры с консорциумом продолжаются и буквально накануне иностранные инвесторы сделали новое предложение, передает Kazakhstan Today.

Методологию, по которой инвесторы считали долю получения дохода, глава Минэнерго назвал несправедливой и не соответствующей соглашению о разделе продукции. При этом министр заявил, что речь идет "о миллиардах долларов", но, не уточнил точную сумму, сообщает телеканал "Астана"

Отмечается, что ранее один из акционеров - российский "Лукойл" сообщал, что Казахстан якобы требует более $1,5 млрд от консорциума.

"Задача инвесторов пытаться искать компромисс. Задача государства, чтобы инвесторы четко выполняли возложенные на них соглашения, свои обязательства. Мы же не пытаемся изменить соглашение о разделе продукции. Они буквально вчера сделали нам определенное предложение, которое мы сейчас обсуждаем. На каком-то этапе мы можем прервать арбитраж, если их предложение удовлетворит республику. Нам бояться нечего. Мы заинтересованы в том, чтобы, в конце концов, на этом месторождении появилось больше переработки нашей продукции. Понятно, что мы партнеры и с Россией (отношения) мы поддерживаем, но надо и внутри страны заниматься собственным производством тоже", - подчеркнул Бозумбаев.

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