Казахстан рассматривает возможности увеличения товарооборота с Украиной

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - 18 августа в режиме видеоконференцсвязи под сопредседательством вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева и заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качка, а также с участием заинтересованных государственных органов и организаций двух стран состоялось 2-е заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между Республикой Казахстан и Украиной, передает Kazakhstan Today.

В ходе 2-го заседания рабочей группы сторонами была заслушана информация о ходе исполнения первых операционных выводов, также обсуждены и согласованы операционные выводы 2-го заседания, где отражены ключевые мероприятия, реализация которых должна положительно сказаться на увеличении объемов взаимной торговли, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

Кроме того, стороны подробно остановились на вопросах влияния пандемии COVID-19 на двустороннюю торговлю товарами и возможных путях активизации торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, развития транзитных перевозок грузов с использованием Транскаспийского международного транспортного маршрута и использования инструментов торговой защиты в двусторонней торговле.

По итогам 2019 года взаимный объем торговли между странами снизился на 7,4% и составил $1,3 млрд.

За шесть месяцев 2020 года взаимная торговля между Казахстаном и Украиной составила $398 млн, что на 36,7% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года ($629,1 млн). При этом наблюдается снижение объема экспорта из Казахстана в Украину на 51,2%, составив $225,3 млн и рост импорта из Украины на 3,3% ($172,7 млн).

На сегодняшний день Казахстан может нарастить поставки обработанных товаров на рынок Украины, а это 70 наименований продукции металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, а также строительный материалов на общую сумму $349,5 млн. Данный перечень будет направлен украинской стороне по дипломатическим каналам", - отметили в ведомстве.

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