Казахстан ратифицировал протокол по договору ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК"О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщает Акорда.



Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты. В частности, будут минимизированы затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины.



Также участники смогут использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения, подтверждение таможенной стоимости, при проведении экспертизы так далее.



Кроме того, участники внешнеэкономической деятельности получат возможность использовать данные платежи для погашения образовавшейся задолженности.



Также отпадает необходимость отслеживания остатков денежных средств по каждому виду коду бюджетной классификации в отдельности.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства