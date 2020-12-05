Банки развития ЕАЭС начинают сотрудничество по инвестиционной деятельности

Москва. 4 декабря. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР), Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития интеграции между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.
Церемония подписания состоялась на полях Первого Евразийского конгресса, организованного ЕАБР.
В рамках достигнутых договоренностей стороны объединят усилия для развития интеграции между странами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности, а также для достижения общих целей и реализации общих инициатив в области будущего сотрудничества, представляющих взаимный интерес, пояснили в пресс-службе ЕАБР.
Подписанный меморандум - это не только продолжение успешного сотрудничества с каждой из сторон, но и новый этап взаимоотношений ключевых финансовых институтов наших стран, направленный на развитие и интеграцию стран ЕАЭС", - отметил Николай Подгузов.
Тем временем, премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подчеркнул важность усиления работы по наращиванию внутреннего потенциала инвестиционной деятельности в рамках ЕАЭС, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Первостепенную роль в этом процессе должен сыграть Евразийский банк развития, основной целью которого является содействие экономическому росту государств-членов ЕАЭС и расширение торгово-экономических связей путем осуществления инвестиционной деятельности", - сказал Мамин.
Глава правительства также предложил внедрить обязательную количественную и качественную оценку влияния всех принимаемых в ЕАЭС решений на развитие бизнеса, расходы бюджетов стран ЕАЭС и улучшение экономических показателей в целом.
Кроме того, в ходе Евразийского конгресса ЕАБР и группа ВТБ в лице ВТБ Инфраструктурный холдинг подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инфраструктурных проектов в странах ЕАЭС.
Стороны договорились о разработке дорожной карты, в которой подробно опишут все возможные формы сотрудничества в отношении совместных инвестиций в инфраструктурный сектор стран ЕАЭС.
Аналитические инструменты, которыми обладает Евразийский банк развития, и опыт работы в наших странах, объединенные с компетенциями и финансовыми возможностями ВТБ, позволят создать новый механизм развития в ЕАЭС. Говоря о реализации проектов, мы имеем в виду совместную работу в реальных секторах экономики, создание инфраструктуры, которая будет способствовать уверенному развитию и интеграции стран ЕАБР: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
По словам председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, ВТБ Инфраструктурный холдинг обладает колоссальным опытом и экспертизой в реализации крупных проектов.
Мы готовы оказывать поддержку партнёрам из ЕАЭС для более плотной взаимной интеграции входящих в союз государств. Благодаря нашей совместной работе с ЕАБР будет заложен надёжный фундамент для многолетних взаимовыгодных отношений между странами ЕАЭС", - отметил спикер.
Ранее сообщалось, что ЕАБР выделил 10 млрд тенге Казахстану на приобретение машин скорой помощи.
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