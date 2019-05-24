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Казахстан снял запрет на ввоз картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана

23.05.2019, 10:05 7345
Бишкек. 23 мая. Kazakhstan Today - Казахстан снял запрет на ввоз картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.
 

С 22 мая 2019 года Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан снял запрет на ввоз в Республику Казахстан продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы с территории Кыргызской Республики", - сообщили в правительстве Кыргызстана.

 
Отмечается, что данное решение было принято по итогам подписанных 28 февраля в Астане "Протокола по итогам встречи вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жениша Разакова и заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Женис Махмудулы Касымбека" и Дорожной карты по вопросам карантинного фитосанитарного контроля. Делегация правительства Кыргызстана вылетела на переговоры в Казахстан по поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.
 
 

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