Казахстан стал хабом для Центральной Азии в программе World Logistics Passport

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - 20 декабря министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и главный исполнительный директор Dubai Ports World, председатель корпорации морских портов, таможни и свободной зоны Дубая Султан Ахмед бен Сулейм подписали меморандум о взаимопонимании, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции, Казахстан присоединился к World Logistics Passport (WLP) крупной инициативе, созданной для расширения торговых возможностей между развивающимися рынками. Инициатива предусматривает преодоление торговых барьеров, таких, как неэффективность логистики, которые в настоящее время ограничивают рост торговли между развивающимися рынками. Она не только улучшает существующие торговые маршруты, но и разрабатывает новые через программу лояльности для логистических и торговых компаний. И таким образом способствует диверсификации торговли существующей продукции регионов мира и увеличению рыночной доли ключевых товаров среди других развивающихся стран.

Проект, работающий с июля 2019 года, уже увеличил торговлю, осуществляемую участниками, на 10%.

Помимо Казахстана в программе World Logistics Passport в качестве региональных хабов и партнеров WLP также зарегистрированы: Колумбия, Сенегал, Бразилия, Уругвай, Таиланд и Южная Африка. Еще 8 стран проходят подготовку к интеграции с WLP.

Присоединение к WLP открывает перед Казахстаном возможность диверсифицировать свою взаимную торговлю со странами Европы, Китая и растущими рынками Латинской Америки и Африки.

По словам министра торговли и интеграции Султанова, членство в World Logistics Passport гармонично дополнит двусторонние отношения и торговлю Казахстана с ОАЭ и торговыми узлами WLP.

Казахстан может стать связующим звеном между инициативой "Один пояс, один путь" и World Logistics Passport. Это откроет новые возможности в области транспорта и логистики, раскрывая весь транзитный потенциал страны", - сказал Бахыт Султанов.

Ключевым логистическим хабом Казахстана станет Алматы. Стратегическое расположение города позволяет увеличить долю торговли Казахстана между Китаем и Европой.

Алматы также обеспечивает доступ к рынкам в регионе, таким как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества и Организация экономического сотрудничества, и может быть шлюзом между этими рынками и партнерами World Logistics Passport. Аэропорт Алматы станет авиахабом, предлагающим широкий спектр услуг мирового уровня", - рассказал министр торговли и интеграции РК.

Торговля является жизненно важной частью экономического развития, и с присоединением Казахстана к Всемирной логистической паспортной системе, страна ускоряет свой будущий экономический рост. WLP, в основе которого лежит опыт Дубая в области логистики, помогает переосмыслить то, как товары и услуги перемещаются по всему миру, повысить устойчивость глобальных цепочек поставок и устранить барьеры, которые мешают таким странам, как Казахстан, вести торговлю так успешно, насколько это возможно", - сказал председатель Корпорации морских портов, таможни и свободной зоны Дубая Султан Ахмед бен Сулейм.

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