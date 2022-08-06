Казахстан столкнется с дефицитом товарного газа в 2024 году - глава Qazaq Gaz

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Вопрос дефицита товарного газа в Казахстане полностью не решен, сообщил на пресс-конференции на площадке "Самрук-Казына" глава нацкомпании Qazaq Gaz Санжар Жаркешов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Жаркешова, эксперты прогнозировали дефицит товарного газа в 2023 году, однако благодаря принятым мерам проблему удалось отложить на год.
Мы приняли неотложные меры по созданию дополнительных объемов товарного газа для внутреннего рынка Казахстана, которые дали эффект, и мы смогли отодвинуть дефицит с 2023 на 2024 год. То есть выиграли один год. Но вопрос дефицита товарного газа полностью не решен", - сообщил Жаркешов.
По его словам, в следующем году ожидается рост потребления товарного газа за счет больших газохимических проектов и предприятий, которые переходят с угля на газ. Еще одна причина - активная газификация страны.
Мы видим, что в 2024 году спрос будет превышать предложение и для этого мы принимаем неотложные меры, в том числе по импорту", - сообщил Жаркешов.