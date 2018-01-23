Маскат. 22 января. Kazakhstan Today - В воскресенье в Маскате, столице Омана, состоялось седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министры обсудили текущие итоги исполнения сделки. Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на пресс-конференции, Казахстан и Ирак пообещали усилить выполнение обязательств в рамках соглашения, передает Kazakhstan Today.

Страны, чьи квоты в соглашении ОПЕК+ выполняются не полностью, заверили своих коллег по сделке, что улучшат уровень выполнения обязательств в этом году, заявил аль-Фалех. По его словам, вопрос выполнения квот этими странами обсуждался в воскресенье на встрече с министрами этих стран по телесвязи. "Они заверили нас, что усилят выполнение обязательств", - сказал аль-Фалех, пишет ТАСС

По данным IEA, Ирак в 2017 году сократил добычу только на 43% от плана, его квота в соглашении составляет 210 тыс. баррелей в сутки. Казахстан, который недавно ввел крупнейшее месторождение Кашаган, по итогам года не только не выполнил квоту, по данным агентства, но и нарастил добычу.

Министр энергетики Саудовской Аравии также проинформировал, что целевой ориентир соглашения ОПЕК+ может в будущем учитывать уровни запасов нефти в разных регионах мира, а также ее типы.

"Средний за пять лет показатель (запасов нефти развитых стран. - Прим. ТАСС) может быть интерпретирован по-разному. Сейчас на него влияют избыточные запасы за последние три года. Я думаю, нам надо провести технические консультации относительно того, что нужно рынку, и посмотреть не только на то, как запасы меняются географически, но и по типу нефти. Где-то больше сернистой, где-то легкой..." - рассуждал он.

"Я думаю, нам надо оценить запасы по регионам мира и по типу нефти, чтобы убедиться, что мы не заливаем рынок нефтью определенного типа. Секретариат ОПЕК проведет соответствующие исследования", - заключил он.

Сейчас ОПЕК+ в своих действиях по ограничению добычи стремится снизить запасы развитых стран до средних за пять лет уровней. По данным мониторингового комитета, сейчас излишки нефти в хранилищах стран ОЭСР превышают средний за пять лет уровень примерно на 120 млн баррелей, тогда как на начало 2017 года он был превышен на 340 млн.

Как сообщалось ранее, Казахстан нарушил обязательства по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, увеличив добычу примерно на 130 тысяч баррелей в день в ноябре и декабре прошлого года. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg. Они основываются на росте производства нефти в Казахстане на 10,5%, до 86,2 млн тонн в 2017 году, уточняет деловое издание со ссылкой на Миннацэкономики Казахстана, сообщает Astana TV.

По данным Минэнерго страна планирует увеличить производство в этом году до 87 млн тонн. Это означает уровень производства в 1,81 млн баррелей в день, хотя в рамках соглашения ОПЕК+ обозначена планка 1,74 млн баррелей в день, уточняют аналитики Bloomberg.

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